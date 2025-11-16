Puerto Boyacá entra en alerta amarilla por aumento del río Magdalena: autoridades piden prevención

Puerto Boyacá

El municipio de Puerto Boyacá fue declarado en alerta amarilla tras el aumento del nivel del río Magdalena, producto de las intensas lluvias que se registran en la parte alta del Magdalena Medio y en varias cuencas de influencia. Las autoridades locales mantienen un monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas crecientes y deslizamientos.

El capitán Fernando Yépez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Boyacá, confirmó que el aumento obedece a las precipitaciones constantes en sectores como las cuencas de los ríos La Miel y Negro, especialmente en zonas de Norcasia (Caldas) y en áreas de Cundinamarca, que descargan su caudal hacia el Magdalena.

“Para el domingo 16 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, se declaró la alerta amarilla porque el río marcó un nivel de 2 metros, con tendencia al ascenso. Esta alerta se emite por las crecientes súbitas en las microcuencas y por las fuertes lluvias que también se presentan en el municipio”, explicó el capitán Yépez.

El comandante señaló que, además del aumento del río, se han presentado afectaciones por deslizamientos desde el fin de semana en zonas urbanas y rurales.

“Varias viviendas presentan daños y estamos brindando ayuda humanitaria y arriendo temporal a las familias afectadas”, añadió.

Los organismos de socorro permanecen en alistamiento ante el incremento de las lluvias, que podrían intensificarse hacia finales de noviembre.

“Es importante reforzar las acciones de prevención. El suelo está saturado y eso aumenta la probabilidad de crecientes que impactan directamente al Magdalena”, advirtió Yépez.

Los niveles establecidos para activar las alertas son: 1,75 m para alerta amarilla, 2,30 m para alerta naranja y 2,60 m para alerta roja. Las autoridades recuerdan que las comunidades asentadas en las riberas y en las islas del río son las más vulnerables y deben mantenerse informadas y atender las recomendaciones.