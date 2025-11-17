Rayo mató a hombre durante paseo familiar en playas de La Boquilla, en Cartagena

Cartagena

Un paseo familiar terminó en tragedia en el corregimiento de La Boquilla, zona norte de Cartagena. Un hombre de 47 años identificado como Wilfredo Rafael Marchena Peña, oriundo de Sabanalarga, Atlántico, murió tras ser alcanzado por un rayo.

Según versiones preliminares entregadas por las autoridades, la víctima se encontraba compartiendo con algunos familiares y vecinos del corregimiento de Colombia de Sabanalarga, quienes decidieron organizar un paseo recreativo en Cartagena.

Al parecer, en medio de ese momento ameno, empezó a llover en La Boquilla con truenos y relámpagos. Todo indica que, en un instante, Wilfredo se alejó de sus allegados y fue allí cuando se escuchó un fuerte sonido que alertó a las personas que se encontraban en la playa.

De acuerdo con testigos, Marchena Peña se desplomó de manera inmediata en la arena. La víctima fue trasladada al CAP del corregimiento de La Boquilla, donde los médicos de turno confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Caracol Radio conoció a través de la Policía Metropolitana que los galenos manifestaron que el atlanticense se estaba bañando en el mar y fue alcanzado por un rayo, que acabó con su vida.

El cadáver se encuentra en la morgue de Medicina Legal en Cartagena, donde se espera que en las próximas horas sea trasladado a su tierra natal para que sus familiares le den el último adiós.