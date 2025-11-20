Transversal del Carare: Invías avanza en los estudios para enfrentar emergencia vial en Santander

Bucaramanga

El gobernador encargado de Santander y director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduard Sánchez, informó que esta semana se conocerá la decisión oficial sobre la vía alterna que permitirá restablecer la movilidad en la transversal del Carare, afectada por gigantesco deslizamiento desde el pasado 31 de octubre.

La emergencia mantiene aislado un amplio sector entre Landázuri y Vélez, donde se perdieron 2.5 kilómetros de calzada y más de 360 hectáreas resultaron comprometidas por el movimiento en masa.

Eduard Sánchez explicó que, aunque han pasado casi tres semanas desde el evento, era necesario adelantar primero los estudios técnicos que determinarán la solución más viable. Entre las alternativas evaluadas por Invías se encuentran la habilitación de corredores terciarios y secundarios, y la construcción de un nuevo trazado por la parte alta del sector afectado.Lea también: La tragedia pudo evitarse: familiar de hombre que murió tras caída de un árbol en vía de Piedecuesta

El funcionario confirmó que Invías emitirá “en las próximas horas” un comunicado con la ruta de intervención, lo que permitirá iniciar la articulación para la ejecución de las obras provisionales. La solución definitiva, advirtió, tardará más tiempo y requerirá una inversión significativa.

Aunque la ciudadanía ha reclamado por la demora, toda vez que la emergencia ocurrió el 31 de octubre, autoridades reiteraron que la magnitud del daño exige un manejo riguroso y que la misma va a tardar bastante tiempo y va a requerir una inversión bastante significativa.

Clima variable y nuevas afectaciones en la región

Eduard Sánchez, también se refirió a las condiciones climáticas, marcadas en los últimos días en Bucaramanga y episodios de lluvias intensas. Indicó que se registran afectaciones en la vía primaria entre Enciso y Capitanejo, así como en el corredor secundario entre Carcasí y San Miguel, además de daños recurrentes en vías terciarias en distintos municipios del departamento.

Destacó que, gracias a la moderación de las lluvias en las últimas horas, se ha podido avanzar con apoyo de maquinaria amarilla para recuperar la movilidad en las zonas afectadas.