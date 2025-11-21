Ismael Peña denuncia intimidaciones en la UNAL: ‘Hubo presiones, incluso amenazas de muerte’

La crisis interna de la Universidad Nacional de Colombia, que durante meses ha mantenido en vilo a estudiantes, profesores y observadores del sistema educativo, vuelve a acaparar la discusión pública. Esta vez, por las declaraciones del rector José Ismael Peña, quien habló en 6AM de Caracol Radio sobre la magnitud de las presiones, amenazas y hostigamientos que, según él, marcaron el conflicto por la rectoría de la institución.

Peña, quien retomará la rectoría el miércoles de esta semana tras consolidarse el fallo del Consejo de Estado, afirmó que la situación vivida en la universidad no tiene precedentes en sus cuatro décadas como profesor y directivo. “Jamás había visto una situación tan terrible como esta. Hubo personas que recibieron fuertes amenazas de varios grupos, de diferentes orígenes, y eso es tristísimo para la universidad”, aseguró.

Amenazas y renuncias forzadas

El rector confirmó que no solo él recibió intimidaciones directas, sino también otros integrantes del Consejo Superior Universitario. Según relató, una representante estudiantil tuvo que renunciar al cargo por amenazas, y lo mismo ocurrió con un representante de los profesores. “Eso es extraño en la Universidad Nacional. Estamos acostumbrados a la discusión académica, no a este tipo de presiones”, afirmó.

Peña explicó que durante el proceso varios sectores intentaron presionar a los consejeros y a su equipo. Aunque fue prudente al mencionar detalles específicos, admitió que actores de distinta naturaleza —incluidos grupos que se identificaron con tendencias o intereses diversos— ejercieron intimidación para incidir en las decisiones internas de la institución.

“En mi caso, las amenazas buscaban que me retirara de la contienda, y no solo en su momento, sino a lo largo de todo este proceso”, dijo. Según él, este fenómeno marcó un punto de quiebre dentro de la UNAL, una universidad históricamente reconocida por el debate plural y la confrontación académica, no por ambientes de hostigamiento.

“No podemos normalizar la violencia en la universidad”

Uno de los aspectos que más preocupa al rector es que estos hechos —que incluyen tomas de edificios, presiones a directivos, intimidación a consejeros y presencia de encapuchados— terminaron desbordando cualquier discusión académica o administrativa.

“La autonomía universitaria estuvo bajo una agresión sistemática”, advirtió. A su juicio, el conflicto dejó heridas profundas en la comunidad universitaria y evidenció cómo la política y las ideologías más radicales entraron de manera nociva en el campus. “Es un momento muy duro para la universidad. No podemos permitir que esto se normalice”, agregó.

Peña hizo un llamado a estudiantes, profesores y egresados para que se restablezca la convivencia y se recupere el rumbo institucional. “Lo que está en juego es el futuro de más de 60.000 estudiantes. La universidad no puede quedar atrapada en estas confrontaciones”, subrayó.

Sobre su regreso: “No hay maniobra jurídica posible”

El rector también aclaró que, aunque el Consejo de Estado no ordenó explícitamente su reintegro, el fallo dejó en evidencia que la decisión del Consejo Superior del 7 de junio —cuando fue reemplazado— fue un acto sin competencia legal. Por ello, afirma que la institución está obligada a reconocerlo como rector legítimo.

“El miércoles retomo formalmente mis funciones, a menos que el Consejo Superior decida agilizar el procedimiento. El fallo es de última instancia y no hay espacio para maniobras jurídicas que impidan mi regreso”, explicó.

Respecto a las decisiones tomadas por la administración anterior, dijo que la mayoría tiene presunción de legalidad y permanecerán firmes, salvo que un juez determine lo contrario.

“Es hora de mirar hacia adelante”

Peña cerró su intervención con un mensaje de reconciliación: “Queremos trabajar de manera colaborativa, resolver nuestras diferencias y seguir adelante. La Universidad Nacional debe concentrarse en sus misiones esenciales: la docencia, la investigación y la extensión. Este es el momento de recuperar la calma y la confianza”.