“Debo dar resultados con un equipo de confianza”: Minjusticia (e) tras pedir renuncia a funcionarios

En las ultimas horas se confirmó la reestructuración interna en el Ministerio de Justicia y el Derecho, luego de que, el ministro encargado, Andrés Idárraga pidió la renuncia protocolaria a los funcionarios de libre nombramiento y remoción en la entidad.

6AM de Caracol Radio relevó el mensaje que les llegó a las 8:30 p.m., a asesores, directores y viceministros.

“Atendiendo a las instrucciones recibidas el día de hoy por el doctor Andrés Idágarra Franco, en su calidad de Ministro de Justicia y del Derecho (e), me dirijo a ustedes respetuosamente para solicitarles la presentación el día de mañana de las renuncias protocolarias a los cargos de Libre Nombramiento y Remoción que cada uno de nosotros ocupa, atendiendo desde luego las particularidades de cada caso, esto es, Encargos, Comisiones y demás”, se lee.

En diálogo con esta emisora, el ministro (e) Idárraga, quien es el actual secretario de Transparencia, explicó el motivo de su instrucción.

“En medio de tantos movimientos al interior del ministerio este año, es preciso recomponer y, aún siendo -por ahora- algo temporal mi estadía en esta cartera, debo darle resultados al presidente y se tiene que hacer con un equipo conocido, de confianza y articulado. De ninguna manera es una descalificación al personal actual. Tan solo son ajustes, que están por determinarse, para este cierre de gobierno”, señaló.

Al ser interrogado sobre si planea o no quedarse en propiedad como titular de la catera de Justicia, Idárraga señaló: “Mi permanencia, la determina el señor Presidente. Comenzamos empalme. Luego de establecer el estado administrativo y misional de cumplimiento del Ministerio y del sector justicia, se lo transmitiré al presidente Petro y se tomarán decisiones a propósito de los pasos a seguir”.

Las dificultades de la cartera

Desde el pasado 27 de octubre, cuando se firmó el decreto por medio del cual se aceptó la renuncia de Eduardo Montealegre, sigue vacante el puesto de quien se convertiría en el cuarto titular de la cartera de Justicia del Gobierno Petro -luego de la salida, primero de Néstor Osuna, y luego de Angela María Buitrago-.

A pesar de la designación que le hizo el presidente Gustavo Petro como nuevo titular, César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema, rechazó el nombramiento por inconvenientes con su salud.

Por casi un mes estuvo en encargo Augusto Ocampo, pero ahora asume, en esa misma circunstancia, Andrés Idárraga.

Lo cierto es que, el nuevo minjusticia que asuma en propiedad para lo que resta del ejecutivo, se enfrentará a una serie retos. Sacar adelante dos proyectos que despiertan, desde ya, un ambiente complejo en el país: la iniciativa para convocar a una asamblea Nacional Constituyente y la de la Ley de Sometimiento de grupos criminales.

De otro lado, tendrá que trabajar en recomponer la relación con la rama judicial. Y, ocuparse de la crisis del sistema penitenciario y carcelario.

