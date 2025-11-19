César Julio Valencia Copete rechaza designación para ser ministro de Justicia y el Derecho

La tarde de este miércoles 19 de noviembre, César Julio Valencia Copete rechazó la designación para ser el nuevo ministro de Justicia y el Derecho de Colombia, en reemplazo de Eduardo Montealegre.

A última hora, y ya con el decreto listo, el jurista desistió de asumir el cargo.

Desde la salida de Montealegre, quien duro un poco más de cuatro meses en el cargo, a través del decreto 1143 se nombró como titular de la cartera encargado al actual secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, quien ha estado al frente de las funciones ministeriales.

Así las cosas, sigue vacante el nombramiento de quien se convertiría en el cuarto titular de la cartera de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro.

Lo cierto es que, quien ocupe el cargo tendría la responsabilidad de sacar adelante dos propuestas que han generado un fuerte debate en el país: el proyecto para convocar a una asamblea Nacional Constituyente y el proyecto de Ley de Sometimiento de grupos criminales.

