Fiscalía revela el que sería el móvil del crimen de Jaime Esteban tras fiesta de Halloween en Bogotá

“Los hechos ocurrieron el 31 de octubre cuando la víctima, un joven universitario que departía con amigos en un establecimiento abierto al público, fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos, tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento“, es la importante revelación que hizo, Claudia Rodríguez, fiscal 201 adscrita a la URI de Engativá.

A 6 días del crimen, la Fiscalía pidió al Juez 37 de Control de Garantías de Bogotá que envié a la cárcel al único detenido al momento: Juan Carlos Suarez Ortiz.

“Se tiene la evidencia videográfica y los testimonios recaudados que muestran cómo el ciudadano Juan Carlos Suárez Ortiz, disfrazado con el rostro pintado de color rojo, aprovechó el anonimato que le brindaba su apariencia para agredir de manera brutal a la víctima, propinándole golpes contundentes con pies y manos, aun cuando nunca respondió la agresión, ni ofreció resistencia alguna”, dijo la delegada del máximo ente investigador sobre los actos cometidos por este hombre, en compañía de otro sujeto prófugo de la justicia.

“Una clara decisión de causar la muerte”

La fiscal a cargo de la investigación, advirtió que “el ataque no fue producto de una reacción momentánea ni de un impulso aislado. Por el contrario, el comportamiento del imputado revela una clara decisión de causar la muerte, pues después de propinarle los primeros golpes y retirarse del lugar, al observar que su acompañante continuaba atacando al joven, se devolvió para rematar la agresión, asestando nuevas patadas contra la víctima que ya yacía en el suelo sin posibilidad alguna de defenderse".

“No acepto cargos”: presunto agresor

A pesar de los hechos que ha podido observar el país a través de video de cámaras de vigilancia, inocente se declaro Juan Carlos Suarez Ortiz, ya imputado por homicidio agravado.

“No acepto cargos”, dijo el procesado.

“Esto le constituye en el delito de homicidio agravado, que tiene pena de 40 a 50 años de prisión”, advirtió el juez.