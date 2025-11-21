Capturaron en Ciudad Bolívar a alias “Elda”, uno de los más buscados del suroeste antioqueño
Alias Elda está sindicado de cuatro homicidios, dos cometidos en 2024 y dos en 2025.
Ciudad Bolívar, Antioquia
Daniel Alejandro Restrepo Román, conocido como alias Daniel o Elda, señalado de integrar el grupo delincuencial Carne Rancia y considerado uno de los más buscados del suroeste del departamento, fue capturado por su presunta participación en varios hechos de violencia en el Suroeste de Antioquia.
El operativo se llevó a cabo en el municipio de Ciudad Bolívar gracias a una llamada oportuna de la comunidad y al trabajo articulado de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que logró ubicarlo e identificarlo.
El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía en Antioquia, explicó que el procedimiento derivó en un enfrentamiento luego de que el hombre intentara evadir a las autoridades armado.
“Cuando la policía lo requiere, identifica que tiene un arma de fuego y, en la reacción, la policía contrarresta su acción criminal. Resulta herido, ya fue valorado por los médicos y fue dado de alta”, señaló.
Otros detalles
Alias Elda está sindicado de cuatro homicidios, dos cometidos en 2024 y dos en 2025, por los cuales tenía órdenes de captura vigentes. El arma incautada será sometida a análisis balísticos para establecer si está vinculada a otros hechos de violencia ocurridos en el suroeste antioqueño.
Restrepo Román quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial correspondiente.