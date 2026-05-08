Antioquia, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo están en riesgo para las elecciones presidenciales

A vísperas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Registraduría Nacional confirmó que tiene identificadas varias zonas del país con riesgos de orden público, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales como el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Catatumbo, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo.

Durante una reunión en Medellín, con delegados departamentales y autoridades electorales, la Registraduría explicó que junto con el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y la fuerza pública, adelanta un seguimiento permanente para garantizar la seguridad en la jornada democrática.

“Garantizaremos que se instalen todos los puestos de Colombia y la que, y que la ciudadanía pueda votar sin mayores inconvenientes en esos puestos. Pero, además, que la ciudadanía pueda votar de manera libre, y para eso la fuerza pública va a desplegar personal suficiente para asegurar las zonas donde más dificultades tenemos de orden público, apoyar el traslado del material, y que todos los actores políticos, tanto jurados, testigos y electores, puedan votar tranquilamente en estas elecciones del 31 de mayo”, señaló el registrador Hernán Penagos.

Hasta el momento no se ha tomado la decisión de trasladar puestos de votación en zonas rurales afectadas por amenazas de grupos armados. Sin embargo, aclaró que cualquier eventual reubicación debe ser analizada y aprobada por las comisiones municipales de garantías electorales junto con las autoridades locales.

En Antioquia, las principales alertas están concentradas en el Bajo Cauca y el nordeste del departamento, regiones donde históricamente se han registrado confrontaciones armadas y problemas de seguridad.

Garantías para las elecciones presidenciales

La Registraduría informó que ya avanza la producción y distribución del material electoral. Este 8 de mayo se realizaron los primeros despachos a consulados y puestos en el exterior, mientras que en las próximas semanas comenzará la entrega a los diferentes municipios del país.

Para estas elecciones están habilitados cerca de 41,4 millones de colombianos y se instalarán alrededor de 123 mil mesas de votación.

En medio de las preocupaciones sobre la transparencia del proceso, el registrador defendió las auditorías y controles implementados sobre el software electoral. Explicó que Colombia mantiene un sistema de votación manual, donde los jurados diligencian físicamente las actas E-14, las cuales serán publicadas y podrán ser contrastadas por partidos y ciudadanos.

Además, aseguró que el código fuente de los sistemas está siendo auditado por expertos internacionales y por delegados de los partidos políticos, aunque reiteró que no será entregado para evitar riesgos de ciberseguridad.