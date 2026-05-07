Rebelión de 17 congresistas conservadores contra Efraín Cepeda por cambios en el Directorio Nacional

señalan en un comunicado oficial y aseguran que decidirán entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Este jueves, 7 de mayo, al menos 17 congresistas electos del Partido Conservador le enviaron una carta al presidente de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, en la que expresan su “profunda preocupación” por decisiones recientes.

Según lo aseguran, se estarían redefiniendo los directorios departamentales y distritales del partido, a espaldas de los nuevos congresistas, que se posesionan el próximo 20 de julio.

Este jueves se eligieron a dos nuevos directoristas, de los 21 totales: se trata de Laura García y Jefferson Castellanos, quienes serían más cercanos al sector del partido afín a Efraín Cepeda.

En la carta aseguraron que no se respetaron ni garantizaron “los equilibrios democráticos” ni “la representación construida en las regiones y en el Congreso“, en la elección de estos directoristas.

“Resulta altamente preocupante que decisiones de esta trascendencia se estén adelantando mediante mecanismos que desconocen los equilibrios internos del Partido y la representación legítimamente construida por las mayorías conservadoras”, señalaron.

Los congresistas también adviertieron que el proceso se estaría adelantando sin “plena observancia” de los estatutos internos.

“Pretender avanzar en la elección de nuevos integrantes del Directorio Nacional sin garantizar los equilibrios democráticos ni la representación real surgida de la voluntad popular expresada en las urnas, no sólo profundiza las divisiones internas, sino que debilita la confianza de la militancia”, agregaron.

Aunque desde la Dirección Nacional Conservadora sostienen que se trata de un procedimiento “normal y regular”, la carta sí deja en evidencia una fuerte división interna y crecientes inconformidades dentro del partido frente al manejo del senador Efraín Cepeda.

La carta la firmaron: Nadia Blel Scaff, Marcos Daniel Pineda García, Miguel Ángel Barreto Castillo, Daniel Restrepo Carmona, Jorge Alexander Quevedo Herrera, Diela Liliana Benavides Solarte, Juan Manuel Londoño Jaramillo, Jaime Alonso Cano Martínez, Juliana Aray Franco, María Camila Salas, Julio Roberto Salazar Perdomo, Franklin Lozano de la Ossa, Luis Eduardo Díaz Mateus, Guillermo León Blanco Valencia, Carlos Alberto Pantoja Cortés, Andrés Guillermo Montes y Diego Fernando Zambrano.