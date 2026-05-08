Santa Elena celebra nueva edición del Festival de la Silleta, honrando a las madres y la Santa Cruz

Medellín

La Alcaldía de Medellín realizará una nueva edición del Festival de la Silleta este sábado 9 de mayo en el corregimiento de Santa Elena. Bajo la temática “Colores y sabiduría de la tradición”, la jornada técnica y cultural tiene como objetivo central resaltar la importancia de la ruralidad y rendir homenaje a las mujeres silleteras como portadoras del patrimonio inmaterial de la región.

La programación oficial, de acceso gratuito para el público, iniciará a las 3:00 p. m. en el parque principal. El evento central consistirá en el homenaje a la Santa Cruz, actividad en la que silleteros del territorio elaborarán cruces florales monumentales. Este componente del festival incluye un proceso de evaluación y premiación para reconocer la calidad técnica y artística de las piezas elaboradas.

En el marco de la celebración del Día de la Madre, la agenda cultural se extenderá hasta las 11:00 p. m. e integrará presentaciones musicales, muestras artísticas y una oferta comercial de artesanías y gastronomía local. La administración distrital también habilitará espacios formativos durante la jornada para promover la apropiación del espacio público y la preservación de las raíces culturales antioqueñas.

La información detallada sobre los horarios y actividades adicionales se encuentra disponible en el portal web oficial de la Alcaldía de Medellín y en los canales digitales de la Secretaría de Cultura. Esta iniciativa mensual forma parte de la estrategia del distrito para dinamizar el turismo rural y fortalecer el legado silletero entre las nuevas generaciones.