Primera respuesta formal de la Procuraduría por abusos sexuales en la cárcel El Pedregal de Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por presuntamente aprovechar su posición para cometer reiterados abusos sexuales contra una mujer privada de la libertad que se encontraba en condición de incapacidad de resistir, en la cárcel El Pedregal de Medellín.

Según con la información suministrada por las autoridades, la forma en la que estos hombres actuaban incluía el uso de sustancias psicoactivas y licor como mecanismo de presión. Presuntamente, las víctimas eran inducidas o intimidadas para que consumieran las sustancias y, posteriormente chantajeadas, para que sostuvieran relaciones sexuales.

En lo relacionado con el proceso investigativo se realizaron 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y análisis articulados con otros procesos judiciales, lo que permitió documentar seis eventos asociados a delitos sexuales y nueve relacionados con tráfico de estupefaciente.

La entidad de control tomó la decisión tras conocer un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, en los que se exponen detalles de los hechos que podrían tener implicaciones disciplinarias.

Los dragoneantes investigados son Germán David Uribe Cartagena, Yhojan Estiben López Ángel, Adrián Leonardo Parra Martínez y Jhorman Andrés Palomino Ricardo. La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia busca establecer la veracidad de los hechos, determinar si estos configuran falta disciplinaria y definir si los servidores actuaron bajo alguna causal que excluya su responsabilidad.

Indica el ente de control que esta investigación “representa la primera respuesta formal de la Procuraduría ante las graves denuncias que involucran a personal encargado de la custodia y vigilancia en el centro penitenciario”.

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