“América es un grande, no es ninguna cenicienta”: Alex Escobar, tras la derrota con Nacional en Liga

América de Cali comenzó su camino en los cuadrangulares de la Liga Colombiana con derrota en el Atanasio Girardot ante Atlético Nacional. El único gol del partido lo consiguió Matheus Uribe a los 74 minutos.

Con lo anterior, el cuadro vallecaucano está obligado a vencer el próximo domingo 23 de noviembre al Junior de Barranquilla para seguir en la pelea por el cupo a la final del segundo semestre.

Declaraciones de Alex Escobar

Finalizado el partido en la capital antioqueña, Alex Escobar, entrenador encargado del América, mencionó en conferencia de prensa que su equipo es un grande del fútbol colombiano y por lo tanto no se le puede considerar como una “cenicienta” en estos cuadrangulares.

“América es un grande y hoy peleó, no es ninguna cenicienta. América va a luchar, va a pelear, el grupo está fuerte. Bajo su estructura mostró competitividad, vamos con lo que tenemos y con el alma. Tenemos dos partidos seguidos de local y si los ganamos, ‘mamita querida’“.

Y complementó tajantemente sobre el papel del club en estas finales: “La historia siempre va a estar. América no es ninguna cenicienta, va a pelear con las herramientas que tiene, con el alma, con su mística, con el fuego sagrado. Vamos a darlo todo para darle una alegría a los hinchas. Este plantel vienen peleando con adversidades y todo, pero ahí estamos”.

Balance del partido: “Dentro de la estructura que se montó para este partido, creo que se hizo de la mejor manera. Creo que el equipo en la parte táctica hizo un gran trabajo. Nos faltó un poco en las transiciones y definir mejor las situaciones porque estuvimos imprecisos de la mitad hacia arriba. Nacional va mucho al ataque y deja espacios, pero no estuvimos claritos de la mitad hacia arriba. El equipo compitió como tenía que competir ante un gran rival ante Nacional. Esperar el partido de local, este es un grupo muy apretado y complicado donde de local hay que hacerse fuerte y en visita arañar puntos. Hoy pretendíamos sacar un buen resultado, pero destacó lo que hizo el equipo en el tema de competitividad”.

Mejoras en defensa: “América jugó siempre con cinco atrás, los tres zagueros más Lucumí y Mina. Pretendíamos que Lucumí saliera más al ataque. Empezando el juego, la primera opción del partido la tiene América con una jugada muy bien elaborada. Son opciones que en partidos tan difíciles y complicados tenemos que vacunar, nos equivocamos en esa situación. Nacional es un equipo complicado y difícil y América lo puso en aprietos. No fue como en los otros partidos donde tuvimos dificultades en defensa. El plan de juego era estar bien parados y tener transiciones rápidas, pero el equipo compitió y trato de hacerlo la mejor manera. Esperamos el domingo tener un buen resultado. Las palabras del profe David fueron importantes para seguir con esa mentalidad y seguir compitiendo, pero este es un grupo bastante cerrado”.

Sin hinchas en el estadio: “Yo soy hincha del América desde mis 11 años de vida, desde esa edad estoy en la institución, me comí las verdes y las maduras. El hincha le hace mucha falta al equipo. La barra , los hinchas, ver el estadio completo nos anima mucho más. Tenemos que hacer doble esfuerzo porque por las situaciones que hay de la protesta del hincha, para todo el plantel y los jugadores nos hace falta esa aliciente y ese canto de la barra y la hinchada. El hincha nos hace mucha falta para alentarnos para cantarnos. Esta es la situación que hay, es muy respetable por la protesta, pero quisiéramos tener el hincha ahí. Es parte fundamental para nosotros”.

