En el último año se generaron más de 88.000 nuevos empleos en Medellín

Medellín, Antioquia

De acuerdo con la más reciente medición del DANE, correspondiente al trimestre julio – septiembre de 2025, Medellín y su área metropolitana se consolidaron como la región con menor tasa de desempleo en Colombia.

La tasa de desocupación en Medellín pasó de 8,1 % a 6,9 %, una disminución de 1,2 puntos porcentuales. En el Valle de Aburrá, la cifra descendió de 7,8 % a 6,4 %, lo que equivale a una reducción de 1,4 puntos frente al mismo periodo del año anterior.

En el contexto nacional, el desempleo se redujo de 9,6 % a 8,5 %, por lo que Medellín continúa por debajo del promedio del país, manteniendo su liderazgo en empleo y estabilidad económica.

Más de 2,1 millones de personas con trabajo

El total de ocupados en Medellín y su área metropolitana alcanzó los 2.180.717 trabajadores, con la creación de 88.393 nuevos empleos durante el último año.

Entre las actividades económicas que más aportaron a este crecimiento se destacan:

Industria manufacturera, con 74.859 nuevos empleos.

Transporte y almacenamiento, con 23.803.

Alojamiento y servicios de comida, con 15.339.

Información y comunicaciones, con 15.200 nuevos ocupados.

Estabilidad y crecimiento en medio de la recuperación económica

“Estos resultados confirman que Medellín avanza por buen camino. Nuestra prioridad ha sido proteger el empleo, apoyar la industria y acompañar a los emprendedores locales. Hoy, la ciudad vuelve a ser ejemplo de dinamismo y recuperación económica para el país”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez al conocerse el informe del DANE.

El repunte del empleo confirma la tendencia positiva de Medellín como polo de reactivación económica y generación de oportunidades laborales en el país. Factores como la consolidación de su industria, el fortalecimiento del sector servicios y la atracción de nuevas inversiones han sido determinantes en este resultado.