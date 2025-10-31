Estados Unidos destruye narcolanchas: ¿qué pasa con los cuerpos en el Pacífico y el Caribe?

Mientras Naciones Unidas denuncia que Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales con estos ataques, analistas explican qué ocurre a nivel legal con los cuerpos de las personas asesinadas en estos bombardeos. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Naciones Unidas se pronunció haciendo un llamado a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental y denunció que lo que viene ocurriendo son “ejecuciones extrajudiciales”.

En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas.

“Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya” — Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Turk incidió en que estas personas murieron “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional”.

Mario Urueña, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho, magíster en Geopolítica y Politólogo y experto en temas de seguridad y conflictos, explicó en Caracol Radio qué ocurre a nivel legal con los cuerpos de las personas que son dadas de baja en aguas internacionales.

¿Qué pasa con los cuerpos de las personas dadas de baja en aguas internacionales?

“Con los cuerpos en principio no debería pasar nada porque precisamente por la categoría de aguas internacionales, no hay una jurisdicción más allá del ser patrimonio de la humanidad, que es como se catalogan esos territorios, por lo cual ya sería simplemente de cada estado, desde sus capacidades y voluntad, recoger esos cuerpos. Ahí sí habría un vacío legal para esa recuperación y no existiría una responsabilidad”.

¿Estados Unidos está en obligación de recuperar los cadáveres?

“Precisamente por el lugar donde ocurren, si es que es del todo cierto que se hayan perpetrado en aguas internacionales, no existirían elementos estrictos en una obligación de Estados Unidos de la repatriación. Ya sería, evidentemente, un tema de lo que llaman la subjetividad pasiva en derecho penal, o sea, de las víctimas. Decirle a los estados a los cuales las víctimas pertenecen, hacer una reclamación, sea en la justicia doméstica estadounidense o potencialmente en la justicia internacional".

Si los operativos ocurren en aguas internacionales, ¿Estados Unidos debe respetar algún tipo de normativa para lanzar estos ataques?

“La normativa es fija desde el derecho internacional de los conflictos armados, o sea, del derecho internacional humanitario, y es que son ejecuciones extrajudiciales porque así estas personas sean culpables, por más que sean culpables de narcotráfico, es una acción totalmente fuera de un conflicto armado.

No hay un ejercicio ni una función de combate que los haga objetivos militares legítimos. Así sean criminales, incluso si son criminales, se les da el tratamiento de civiles, por lo cual no pueden ser víctimas de ataques directos y por los cual estas acciones son totalmente ilegales a la luz, incluso el derecho internacional de los conflictos armados".

Dado que son ataques en aguas internacionales, ¿otros países (como Colombia, Venezuela o México) pueden tomar alguna acción para lograr el fin de esos ataques?

“Si son en aguas internacionales, el ataque en sí no tiene problema, porque ahí no hay una jurisdicción de cada estado. Claro, si fue en aguas de cada estado, en aguas, en mar patrimonial mexicano, colombiano, ahí sí tendría que haber una reclamación porque, de hecho, sería un acto de agresión, es decir, casi que sería un acto de guerra lo que estarán haciendo en dado caso de que fueran en mares patrimoniales.

Pero si es en aguas internacionales, no habría jurisdicción. Lo único ya es el tema de las nacionalidades de las víctimas, para fijar esa reclamación, sea en tribunales estadounidenses o, por qué no, por crímenes de lesa humanidad ante instancias como la Corte Penal Internacional para países como México o Colombia y demás".

Es decir, si Colombia determina que había colombianos en estas lanchas, ¿se puede exigir a Estados Unidos que recupere y entregue su cuerpo?

Sí, ahí es el punto importante de todo, que por la nacionalidad de las personas que hacían parte de la tripulación de las lanchas, si son colombianos, evidentemente Colombia puede hacer una reclamación: puede enviar una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitarle que repatrie los cadáveres y los recupere.

Jurídicamente sí, ya políticamente sería ver si Estados Unidos tiene la voluntad realmente, porque ahí sí prima mucho más la correlación de fuerza entre Estados Unidos y Colombia“.

¿Son útiles estos ataques para frenar el flujo de drogas de América Latina hacia Estados Unidos?

“La verdad, si los medimos por la eficacia, estos ataques son bastante inútiles. Primero, por los costos, es decir, cada misil que destina y tiene como objetivo, estas lanchas son muy costosos, son aparatos que pueden costar decenas o hasta cientos de miles de dólares.

Para tener una repercusión muy significativa, le costaría millones y millones dólares a Estados Unidos poder atacar y, digamos, como hacer mella.

Además, estamos partiendo primero que estas acciones se han encontrado todo en el Caribe y solo hasta ahora están comenzando a hacer en el Pacífico, pero incluso partiendo del hecho de que las lanchas son apenas uno de múltiples medios por los cuales se narcotrafica.

Hay sumergibles, avión y diferentes métodos, incluso por fronteras terrestres, entonces este acto es un acto de disuasión. Yo creo que fines más de desestabilizar o crear divisiones y fracturas dentro del gobierno venezolano y de la sociedad civil para precipitar un cambio de gobierno, pero que si se mide por la efectividad de la mucha antidrogas es bastante bastante ineficaz".