PGN formuló pliego de cargos contra exalcalde de Ituango por no presentar su declaración de renta

Ituango, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Ituango, Antioquia, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda (2020–2023), por presuntamente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), recordemos que es una obligación legal para todos los servidores públicos.

Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, la investigación se centra en una aparente omisión que habría ocurrido durante su periodo como mandatario local. Por estos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta como una falta grave.

Ya había sido investigado y suspendido en 2023

El exalcalde había enfrentado anteriormente un proceso disciplinario. En 2023, la Procuraduría abrió investigación en su contra y ordenó su suspensión provisional por tres meses, o hasta la culminación de su periodo, por supuestas irregularidades en el pago de salarios y obligaciones laborales.

El ente de control señaló en ese momento que, presuntamente, la administración municipal dejó de reconocer los pagos correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2023, afectando a funcionarios y contratistas del municipio e incluso a personal de la Personería.