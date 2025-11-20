Medellín

Rionegro realiza el Primer Foro Municipal de Familias para prevenir violencias basadas en género

La administración municipal de Rionegro, en cabeza de la primera dama Mónica Gutiérrez y mediante la estrategia CreeSiendo, lidera una apuesta para consolidar a la familia como el entorno protector y la prevención.

Rionegro realiza el Primer Foro Municipal de Familias para prevenir violencias basadas en género Foto: Alcaldía de Rionegro

Sara Bastidas Rojas

Rionegro, Antioquia

El Primer Foro Municipal de Familias: “Buenas Prácticas en la Prevención de las Violencias Basadas en Género”, se llevará a cabo hoy jueves 20 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., en el auditorio Comfama Diego Tobón Arbeláez. El evento está dirigido a 150 profesionales, docentes y líderes comunitarios.

“Será un espacio para compartir experiencias, aprender juntos y fortalecer la convivencia en nuestros hogares” ,esto fue lo que mencionó la primera dama de Rionegro Mónica Gutiérrez.

Con este encuentro, el municipio espera aportar al bienestar de la comunidad y promover entornos seguros para niños, niñas, adolescentes y sus familias. La administración destaca que esta es una muestra del avance de Rionegro hacia una cultura de respeto y protección integral.

