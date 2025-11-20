Pavimentan 2 km hacia uno de los sitios más emblemáticos del Eje Cafetero: ¿sabe cuál es?

El Eje Cafetero es uno de los sitios más visitados por turistas internacionales y nacionales. Se caracteriza por su paisaje único, el cual tiene las palmas de cera del Quindío, considerado Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, cuenta con otros lugares que resaltan gracias a la estructura de sus pueblos y calles coloniales llenos de color.

Es así que, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estableció que para este 2025, los termales de Santa Rosa de Cabal, ubicados en Risaralda, se posicionaron como uno de los destinos más sostenibles e importantes del Eje Cafetero. Por lo tanto, el ministerio mostró cómo este lugar tan emblemático, por tercer año consecutivo, cuenta con malas vías de acceso.

Pavimentación de 2 km hacia los termales de Santa Rosa de Cabal

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mostró cómo las vías hacia estos termales no contaban con vías de acceso en buen estado, por lo que desde la Gobernación de Risaralda, se dio a conocer que comenzaron las obras de pavimentación de 2 km, esto teniendo en cuenta las necesidades de los habitantes y empresarios de la zona.

Asimismo, desde el departamento anunciaron que la obra está liderada por la Secretaría de Infraestructura de Risaralda, la cual se encarga de coordinar el mejoramiento vial entre el sector de San Ramón y los Termales de Santa Rosa de Cabal.

De tal manera, Camilo Ardila, interventor del proyecto, declaró lo siguiente, en cuanto a la construcción de esta vía para impulsar el turismo y brindar buenas condiciones en la carretera: “es un tramo de aproximadamente dos kilómetros. Estamos trabajando con las alcantarillas y los filtros para asegurar que la pavimentación tenga una vida útil adecuada y responda a las condiciones de la zona”.

Una vía que está en busca de dinamizar el turismo

Los termales son una zona realmente importante, debido a ello, la construcción de un corredor turístico es fundamental para conectar con turistas y visitantes durante el año.

La pavimentación de esta vía no solo representa la mejoría en la carretera y en la movilidad, sino que también, beneficia a los habitantes de la región, ya que algunos de ellos, gracias a los turistas, logran vender productos de sus emprendimientos, negocios y más.

Asimismo, el mejoramiento de esta vía dentro de estos 2 kilómetros no solo soluciona problemas históricos de movilidad e infraestructura en la carretera, sino que se proyecta como una obra de alto impacto que aportan un beneficio en los siguientes sectores:

Aumento del turismo: al mejorar la accesibilidad para visitantes nacionales y extranjeros, el flujo de visitas será mayor.

al mejorar la accesibilidad para visitantes nacionales y extranjeros, el flujo de visitas será mayor. Económica: se generan empleos, impulsando a su vez que los negocios y emprendimientos crezcan en el sector, aportando un crecimiento a la economía del territorio.

se generan empleos, impulsando a su vez que los negocios y emprendimientos crezcan en el sector, aportando un crecimiento a la economía del territorio. Fortalecimiento del desarrollo comunitario: al consolidar un corredor vial seguro y estable para la comunidad.

