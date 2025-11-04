Ministerio de Comercio confirma que proyectos anunciados por Petro en Boyacá no tienen financiación

El senador Ciro Ramírez denunció que los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre el puente de Boyacá y el complejo cultural de Duitama fueron «una promesa vacía» sin respaldo presupuestal. En entrevista con Caracol Radio, el congresista del Centro Democrático explicó que, tras enviar varios derechos de petición a los ministerios del Gobierno Nacional, el primero en responder fue el de Comercio, Industria y Turismo, que confirmó la falta de financiación para los proyectos. «...El Ministerio dice claramente que no hay esos recursos, que dependerá de gestiones futuras, pero la pregunta es ¿cuáles futuras? Si les quedan nueve meses de gobierno y ya comienza la Ley de Garantías...», afirmó Ramírez.

El senador advirtió que el anuncio presidencial se dio «...con bombos y platillos...» pese a que el presupuesto general enfrenta recortes y el Gobierno no tiene asegurados los votos para una nueva reforma tributaria. «...A los boyacenses los mintieron, fue un cheque chimbo y eso se debe llamar el pacto de la mentira para los boyacenses...», enfatizó. Ramírez recordó que este tipo de promesas incumplidas ya se ha repetido en Boyacá, donde —según dijo— incluso se han inaugurado obras varias veces sin que se ejecuten los recursos prometidos.

El legislador también atribuyó estos anuncios al «desespero» del Gobierno por mejorar su imagen tras una gestión cuestionada en distintos sectores. «...Anunciaron globos al aire para distraer la atención de los colombianos, pero lo que queremos son hechos, no palabras. Boyacá necesita realidades, no cheques chimbo..», expresó. Ramírez criticó además que el Ejecutivo haya destinado más dinero a embajadas «como la que construyen en Arabia Saudita» que a las carreteras del departamento.

En cuanto a los efectos políticos, el senador sostuvo que esta situación podría profundizar el descontento con el Gobierno en la región. «...Boyacá es un departamento trabajador y solidario, y obviamente le molesta que lo engañen. Esta mentira se reflejará en las próximas elecciones...», advirtió. Ramírez concluyó reiterando que «...no es la oposición la que lo dice, sino el mismo Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, que no hay recursos para ese pacto firmado en Zotaquirá...».