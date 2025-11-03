Con 12 puestos de control vial el Ejército refuerza la seguridad en plan retorno en el Eje Cafetero

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Un total de 500 soldados están desplegados en los ejes viales en el marco de la campaña Viaje Seguro.

El coronel, Edward Martínez Comandante de la Octava Brigada del Ejército informó que llevan a cabo labores de control territorial con el propósito de prevenir cualquier situación irregular en un trabajo conjunto, coordinado e interinstitucional con la Policía y autoridades municipales para brindar un acompañamiento efectivo a los viajeros en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

“Con 12 puestos de control vial y 500 soldados comprometidos en los dispositivos, brindamos seguridad a quienes transitan por los tres departamentos del eje cafetero”, indicó.

Resaltó que los turistas encontrarán a los soldados en las vías secundarias y terciarias de la región en el marco del plan retorno de este primer puente festivo del mes de noviembre.

“A través de labores de control territorial, trabajamos para prevenir cualquier situación irregular y en un trabajo conjunto, coordinado e interinstitucional con la Policía Nacional y autoridades municipales, acompañamos de manera permanente a los viajeros", mencionó.

La restricción para vehículos de carga de capacidad igual o superior a 3.4 toneladas aplica para hoy lunes festivo 3 de noviembre de 10 de la mañana a 11 de la noche.