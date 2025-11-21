Real Cartagena jugará un año más en la B: Así quedó el Grupo B, tras derrota ante Patriotas
Dos equipos continúan vivos y en la búsqueda de llegar a la final en la última fecha.
La quinta fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso dejó como principal noticia la eliminación anticipada del Real Cartagena, equipo que deberá jugar al menos un año más en la B.
A primera hora, Real Cundinamarca venció en el estadio Metropolitano de Techo 1-0 a Boca Juniors de Cali. El único gol del partido lo convirtió Jhon Suaza a los 19 minutos.
Entretanto, a segunda hora, Real Cartagena perdió 0-1 contra Patriotas. Por los boyacenses marcó Brayan Fernández al minuto 17.
Alexander Porras fue expulsado a los 27 minutos en la visita; no obstante, el local no pudo sacar ventaja de esto ni de jugar en el estadio Jaime Morón, perdiendo el compromiso.
Con esta combinación de resultados, el equipo cartagenero se quedó con 6 puntos y sin chances de igualar a Real Cundinamarca, asegurándose un año más su permanencia en la segunda división del país.
Tabla de posiciones
|Pos
|Club
|Puntos
|Diferencia de gol
|1
|Real Cundinamarca
|10
|+2
|2
|Patriotas
|7
|0
|3
|Real Cartagena
|6
|0
|4
|Boca Juniors
|4
|-2
Próxima fecha
Aún con día y hora por definirse, Patriotas y Real Cundinamarca disputarán una auténtica final en la última fecha del cuadrangular. Ambos equipos se estarán enfrentando en el estadio La Independencia de Tunja, con un triunfo o empate el equipo de Cundinamarca avanzará a la final; los boyacenses lo harán ganando, puesto que cuentan con el punto invisible.