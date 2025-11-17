Bomberos buscan a mujer de la tercera edad en Sasaima, Cundinamarca que fue arrastrada por un río

Cundinamarca

En la madrugada de este domingo 16 de noviembre, una mujer de la tercera edad identificada como Carmen Elisa Moreno fue arrastrada por una creciente súbita en el sector ubicado entre los municipios de Sasaima y Villeta.

El Cuerpo de Bomberos de Sasaima iniciaron las labores de búsqueda de la mujer que es conocida en la zona por vender aguapanela.

Los Bomberos han recorrido diferentes puntos a lo largo del río y en las zonas aledañas, sin embargo no la han encontrado.

Es por que las autoridades solicitan a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

La comunidad de Sasaima tienen la esperanza de que las unidades de socorro logren encontrarla pronto.

Menor desaparecida en Gutiérrez

Continúa desaparecida, Shairin Tovar Quintero , la menor de 11 años que fue arrasada por el río Blanco en el municipio de Gutiérrez el pasado 3 de noviembre.

Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , la menor jugaba con su hermana cuando fueron arrastradas por el cauce. Una de ellas pudo ser rescatada poco después gracias a la rápida acción de la comunidad.

En medio de estas labores de búsqueda sucedió un hecho lamentable. El comandante de Bomberos de Mesita El Colegio, el subteniente Carlos Andrés Rozo, fue también arrasado por la fuerza el río y días después fue encontrado muerto.

La búsqueda de la menor continúa, a pesar de este lamentable hecho que conmocionó a los habitantes del municipio y a su equipo de trabajo.