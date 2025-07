EXCLUSIVO: Cancillería advierte que la imprenta no está lista para producir los pasaportes / jhon Paz

Cancillería advierte que la Imprenta no está lista para producir los pasaportes, en un documento conocido por 6AM de Caracol Radio, el Ministerio de Relaciones Exteriores le advierte a la procuraduría que necesitan 35 semanas de capacitación y empalme.

¿Cuándo estará lista la Imprenta para producir pasaportes?

Para el ministerio público hay varias dudas sobre los tiempos en los que estaría lista la transferencia de tecnología y la posibilidad de que las libretas se empiecen a hacer por una entidad pública.

En respuesta a los cuestionamientos sobre posibles retrasos en este proceso la cancillería respondió que lo previsto es firmar el contrato con Portugal en septiembre y de ahí en adelante tener al menos 35 semanas para alistar todo lo que se necesita para garantizar este servicio con los estándares internacionales que se exigen en el mundo.

Anuncios de la presidencia sobre los pasaportes

Consultado por Caracol Radio los empleados de la Imprenta nacional están tan sorprendidos como la canciller Laura Sarabia por los anuncios de la presidencia sobre los pasaportes, advirtiendo que no hay nada firmado, que no conocen los términos del acuerdo con Portugal y que no hay capacidad humana ni técnica para imprimir un solo pasaporte.