Política

Esta fue la forma en que el gobierno colombiano pidió a EE.UU. sacar de la lista Clinton a Petro

La solicitud la hicieron directamente al gobierno de Donald Trump.

Esta fue la forma en que el gobierno colombiano pidió a EE.UU. sacar de la lista Clinton a Petro

La inclusión a la lista Clinton del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás, sigue generando polémica, pues en las últimas horas, el jefe de Estado autorizó la publicación de sus gastos personales para demostrar que sus ingresos son normales y no tiene vínculo alguno con el narcotráfico.

Argumento que también fue presentado por el gobierno colombiano, quienes a través de una nota verbal, le pidieron a Estados Unidos que publique los motivos por los que incluyeron al mandatario en la lista de la OFAC.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad