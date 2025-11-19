Esta fue la forma en que el gobierno colombiano pidió a EE.UU. sacar de la lista Clinton a Petro

La inclusión a la lista Clinton del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás, sigue generando polémica, pues en las últimas horas, el jefe de Estado autorizó la publicación de sus gastos personales para demostrar que sus ingresos son normales y no tiene vínculo alguno con el narcotráfico.

Argumento que también fue presentado por el gobierno colombiano, quienes a través de una nota verbal, le pidieron a Estados Unidos que publique los motivos por los que incluyeron al mandatario en la lista de la OFAC.