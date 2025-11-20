¿Gobierno entregará la industria de hilos y textiles a China?: director de la ANDI responde

Para Bruce Mac Master, Director de la ANDI, una economía estable impulsa también una democracia estable. | Foto: Prisa Media Colombia

El Gobierno Nacional fijó en 0% el arancel para diez subpartidas relacionadas con insumos y materias primas del sector textil y de confecciones, mediante el Decreto 1197 del 14 de noviembre de 2025 del Ministerio de Comercio.

Con esta decisión se elimina el arancel del 10% que estaba vigente y busca, según la cartera, facilitar el acceso a insumos y apoyar la competitividad de la industria.

Esta medida responde a la dependencia del país de las importaciones para abastecer la industria textil. Según los datos incluidos en el documento, el mercado de hilados en Colombia tiene un consumo aparente de 163.000 toneladas, de las cuales solo el 12% corresponde a producción nacional, lo que implica que “el 88% del consumo nacional proviene de importaciones”.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, afirmó que la industria de hilos del país, entre otras cosas, ha tenido que hacer un proceso de reconversión inmenso. Se ha modernizado y eso es lo que no ha sido tan claro.

Comentó que la medida de los aranceles lo que hace es proteger a los mercados de prácticas ilegales: “En el caso de los hilos tenemos unas inmensas plantas productoras en China, en Vietnam, en la India, en Turquía, que toman el algodón, producen hilos, los venden al resto del mundo y sobre las cuales hay inclusive inmensas preguntas”.

Afirmó que cuando se baja el arancel a 0 como lo está haciendo el gobierno: “Lo que está haciendo es entregando esa producción a los mercados, a los productores internacionales, poniendo en peligro 8000 empleos directos que generan estas compañías, poniendo en peligro 30.000 empleos indirectos que también generan ellos, poniendo en peligro inclusive la industria del algodón en Colombia.

Por el lado de China, ellos no tienen necesidad y no van a comprar ningún producto industrial al resto de países, por eso se le estaría entregando toda la industria a ellos.

Beneficios a los productores nacionales:

En este punto hay una gran duda por parte de ellos productores: “cuando nos enfrentamos a un hecho concreto donde le toca defender la producción nacional al presidente, pues decide que no, decide que se le va a abrir al mercado, decide que se la va a entregar a los productores internacionales y decide que va a sacrificar los ocho mil puestos”.

Salario mínimo:

Más allá del ambiente que se ha visto enrarecido por el aumento que indicó el ministro del interior, Armando Benedetti, aseguró que se tiene la responsabilidad de representar a los trabajadores y representantes de los empleadores y tomar la mejor decisión posible para Colombia.

Desde este 21 de noviembre se realizará la primera reunión para fijar el cronograma de lo que serán las conversaciones en el mes de diciembre.