Gobierno mantiene arancel del 0% a importación de productos agropecuarios por un año

El gobierno expidió el decreto a través del cual mantiene el arancel del 0% para la importación de 76 insumos agropecuarios para mejorar la competitividad de la producción agrícola y agroindustrial del país.

Se trata de una medida excepcional y transitoria que suspende la tarifa vigente durante su periodo de aplicación, y no implica una modificación permanente del Arancel de Aduanas, ni la creación de una tarifa cero definitiva. Además, estará sujeta a revisión anual para valorar su continuidad y ajustes.

Entre los insumos con 0% arancel están las semillas de árboles frutales o forestales, para siembra; semillas forrajeras de festucas para la siembra; sustitutos de la leche para alimentación de terneros; el sulfato de amonio, abonos minerales o químicos fosfatados, entre otros sujetos de control del Instituto Colombiano Agropecuario.

“El sector agropecuario en Colombia ocupa un lugar de gran importancia, toda vez que genera estabilidad social, contribuye con la pacificación del territorio y la demanda alimentaria de la nación y, por consiguiente, los insumos agropecuarios son esenciales para el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras del territorio nacional”, indica el decreto.