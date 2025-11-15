13% de alimentos colombianos sin arancel de Estados Unidos: estos productos no están en la lista / puhimec

Con la reducción del 10% del arancel recíproco por parte de Estados Unidos a los productos agrícolas, según el análisis de la Cámara Colombo Americana, esta decisión representa que el 13% de la canasta agrícola colombiana, queda libre de esta tarifa, sin embargo, aún quedan asuntos pendientes en esta materia.

Explican que la orden establece dos vías de alivio, y se trata de una exención global por producto, que se aplica a todos los países cuando la mercancía está correctamente clasificada en las subpartidas listadas en el Anexo II, y por otro lado, una exención para “socios alineados”, que solo se activa para los países que concluyan un acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos.

Los productos que no están en la lista

Productos como las flores cortadas, aceites de palma y palmiste, algunos productos del mar, y maderas, manufacturas eléctricas/electrónicas y muebles, aparecen en el anexo de “socios alineados” y solo podrían bajar de 10% a 0%, si Colombia llegara a ser formalmente designada bajo la figura de socio alineado.

Por ahora, no hay anuncio oficial que ubique a Colombia como socio alineado; en América Latina se han comunicado avances con Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador en materia de alivio arancelario sectorial.

"Gran oportunidad, pero hay tarea pendiente. La exención del arancel recíproco del 10% deja libre al 13% de la canasta agro (US$1.882,3 millones). Sumando petróleo y oro, el 64% de las exportaciones de Colombia a EE.UU. queda sin ese recargo. Falta negociar el resto“, señaló la presidente de AmCham, Maria Claudia Lacouture.

Productos Colombianos libres del arancel recíproco del 10%

De acuerdo a la medida y teniendo en cuenta el cruce entre las exportaciones de Colombia entre enero y septiembre de 2025, los productos colombianos que se benefician directamente del arancel son: café y sus preparaciones, cacao y derivados, frutas tropicales frescas y preparadas como banano, aguacate, mango, papaya, cítricos, jugos, yuca y derivados.

A esto se suma una parte importante de los combustibles y productos minero-energéticos, tales como carbones, petróleos, algunos metales preciosos y ciertos productos de níquel.