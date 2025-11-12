Gobierno elimina aranceles para 37 materias primas clave de confecciones y calzado durante dos años

El Gobierno por intermedio del comité triple A determinó eliminar los aranceles de importación para 37 subpartidas de insumos y materias primas que se utilizan en la fabricación de prendas de vestir, confecciones y calzado, productos que no se fabrican dentro del país.

De acuerdo con el ministerio de Comercio, la medida, que estará vigente por dos años, busca facilitar la reducción de costos en estos insumos y equilibrar la competencia para la industria nacional.

El Decreto 1184 del 8 de noviembre de 2025 establece que esta exención aplicará a las importaciones provenientes de países con los cuales Colombia no mantiene acuerdos comerciales vigentes. La recomendación surgió del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A).

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas﻿, afirmó que la iniciativa “impulsa la producción nacional, fomenta el empleo y fortalece a las micro y pequeñas empresas que participan en estas cadenas productivas, además de apoyar la vocación exportadora de los sectores de confecciones y calzado”. Recalcó que la medida solo beneficiará insumos gravados por aranceles y sin producción interna, para no afectar a otros productores de la cadena.

Entre los insumos incluidos se encuentran hilados de seda, fibras sintéticas texturizadas, tejidos crudos y hilos para coser, entre otros materiales esenciales para la producción nacional de prendas y calzado.