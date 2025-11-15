“No podemos cantar victoria”: Minagricultura por retiro de aranceles de EE.UU. a alimentos

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio, la ministra de agricultura, Martha Carvajalino, informó que “no podemos cantar victoria” frente a la decisión unilateral de Estados Unidos de retirar el arancel a los productos agrícolas y analizan medidas, como adoptar el diferimiento arancelario

“Nosotros teníamos una ventaja cuando teníamos un arancel del 10%, y otros países un arancel mucho más alto. Nos toca revisar cuál va a ser el impacto, y ese impacto toca medirlo y adoptar medidas”, señaló.

Una de las principales apuestas es diversificar la canasta exportadora, y los esfuerzos se concentran en los procesos de apertura de mercados, ya que más allá de la relación comercial, está la sanitaria, por eso se buca adoptar otros mecanismos para expandir los productos colombianos en otros países.

“Ante la incertidumbre y la posibilidad que se tomen decisiones unilaterales como la que tomó el gobierno de Estados Unidos, nosotros no tengamos dependencia de un solo mercado y podamos tener una fluctuación de nuestros productos agropecuarios a muchos lugares del mundo”, agregó la ministra.

Según la ministra, Colombia siempre ha manifestado que, el comercio de los alimentos es uno que supera la lógica mercantil y que debe analizarse alrededor del derecho a la alimentación.

“Siempre hemos manifestado la necesidad de diversificar nuestra canasta exportadora, de diversificar nuestros mercados y de mantener una relación comercial y multilateral que le permita a todos los países garantizar el acceso permanente de los alimentos de todos sus ciudadanos.”

Advirtió que, el país aún tiene un reto, y es poder mejorar la agrologística, las vías terciarias, lugares de acopio, transformación, beneficio, secado y frío para los productos de los campesinos y de las campesinas.