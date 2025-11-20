Escándalo en Barcelona: a Robert Lewandowski le pidieron dejar de hacer goles por insólita razón / Getty Images

¡Sorpresiva revelación en el FC Barcelona! En las últimas horas, se dio a conocer la noticia de que el cuadro culé le pidió a Robert Lewandowski dejar de hacer goles en su primera temporada, debido a que se exponía a pagar una millonaria cifra.

La historia la confirmó Sebastian Staszewski, quien se encargó de escribir y publicar la biografía del atacante polaco.

A Robert Lewandowski le pidieron dejar de hacer goles

Según comentó Sebastian Staszewski en su libro, la curiosa situación ocurrió en la temporada 2022-23, cuando Robert Lewandowski le puso fin a su exitosa etapa en el Bayern Múnich para incursionar en el fútbol español de la mano del Barcelona.

Pues bien, el polaco respondió de manera sensacional. En sus primeros 12 partidos anotó 13 goles y 4 asistencias, balance que lo llevó a meterse por la puja del Pichichi, galardón que se le da al máximo anotador de LaLiga.

Robert Lewandowski. (Photo by Eric Alonso/Getty Images) / Eric Alonso Ampliar

Ahora bien, cuando llegó a su decimoquinta anotación liguera, la número 23 sumando todas las competencias, Staszewski reveló que hasta cinco miembros de la junta directiva encabezada por Joan Laporta le pidieron dejar de hacer goles.

Como era de esperarse, el jugador quedó extrañado por dicha petición, algo que no había vivido en su extensa carrera, y le terminaron explicando que de llegar a cierta cifra, la directiva tenía que pagarle una cláusula de 2.5 millones de euros al Bayern Múnich.

Curiosamente, después de aquel primero de febrero del 2023, Lewandowski consiguió tan solo 10 anotaciones, 9 de ellas en Liga. Claro está que esos 23 tantos en el torneo local le valieron para ganar el Pichichi, sacándole 4 de diferencia a Karim Benzema y 7 a Joselu.