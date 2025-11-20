Entre empujones e insultos recibieron al ‘Bolillo’ Gómez en El Salvador tras eliminación del Mundial

Entrenador Hernán Darío Gómez de El Salvador, eliminado del Mundial 2026 / Oficial de La Selecta, en Instagram

Después de 40 años, no habrá entrenadores colombianos en la Copa del Mundo tras la representación en 2022 de Luis Fernando Suárez con Costa Rica, Juan Carlos Osorio y Hernán Darío Gómez en 2018, Jorge Luis Pinto, Reinaldo Rueda y Luis Suárez en 2014, entre otros.

Para el Mundial 2026 Reinaldo Rueda (Honduras) y Hernán Darío Gómez (El Salvador) dirigieron las Eliminatorias en Concacaf, y el campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016 llegó a la última jornada con posibilidades de asegurar su cupo, ya que sol debía vencer a Costa Rica en calidad de visitante; y el empate sin goles eliminó a ambas selecciones.

Por otra parte, Hernán Darío Gómez, seleccionador de El Salvador, se quedó sin chances matemáticas de llegar a la siguiente Copa del Mundo desde la fecha 4 de la última ronda, y jugó los últimos dos encuentros por el honor del país centroamericano.

El último compromiso de ‘La Selecta’ en las eliminatorias fue ante la antigua selección del técnico antioqueño, Panamá, con quien cayó 3-0 en la última jornada.

Cabe mencionar que ‘El Bolillo’ llevó a Panamá al Mundial en Rusia 2018, donde no pasó la fase de grupos.

En redes sociales se hizo viral un video donde se refleja al entrenador colombiano regresando al hotel de concentración, en El Salvador, cuando un ciudadano le lanzó comentarios sarcásticos y ofensivos.

“Felicidades, ‘Bolillo’, clasificaste a Panamá dos veces, felicidades. Solo a traer billete de El Salvador, fuiste”,

Uno de los miembros del staff de la selección de El Salvador, quien acompañó el trayecto de Hernán Darío desde el vehículo hasta la puerta del hotel, encaró a la persona que grabó el video, solicitándole respeto. En ese momento, el entrenador, quien ya estaba ingresando al hotel, se devolvió para detener el cruce de palabras entre su asistente y el ciudadano.

Bolillo Gómez enciende la polémica en El Salvador: dura crítica sobre el físico de los futbolistas

Fue en ese instante, que se dio un cruce de empujones entre algunos aficionados que estaban en el sector y los integrantes de la federación. Un miembro de la fuerza pública que se encontraba en la zona tuvo que intervenir para evitar que el problema tuviera mayores repercusiones.

“Solo le dije la verdad al ‘Bolillo’. A nadie le hemos faltado el respeto”, aseguró el individuo que inició la trifulca.

Posteriormente, el técnico ofreció declaraciones al periodista Rodrigo Velis, y habló sobre su posible continuidad en la dirección de El Salvador, donde reveló:

“Hasta ahora no me han echado. Es como si haces una encuesta ahora, sí ‘Bolillo’ sigue o no, y dicen: no pa afuera. Pero si yo gano 3-0 o 4-0, esa encuesta nunca se hace. Hay que ganar para que hagan esa encuesta después", manifestó.

