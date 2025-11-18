‘El Bolillo’ Gómez, previo al duelo ante Panamá por Eliminatorias: “Si me da un infarto que me dé”

El técnico Hernán Darío Gómez, seleccionador de El Salvador, visita a Panamá, a quienes dirigió durante la Copa del Mundo 2018, en la última jornada de las Eliminatorias Concacaf. ‘La Selecta’, sin posibilidades de alcanzar los dos primeros puestos del grupo A, que otorgan cupo directo y para el repechaje, respectivamente, busca complicar a su rival, que espera conseguir los tres puntos y esperar que Surinam no derrote a Guatemala.

En rueda de prensa previo al compromiso, ‘El Bolillo’ fue consultado sobre si cedería puntos ante el combinado panameño, considerando que El Salvador no tiene posibilidades de alcanzar los cupos de clasificación para el Mundial 2026.

“No tiene perdón pensar en dejarse ganar”

El antioqueño, con pasado dirigiendo a Santa Fe, Medellín, Ecuador, Guatemala, Atlético Nacional, Junior, entre otros, respondió a la pregunta de manera directa y manifestó:

“No tiene perdón pensar en dejarse ganar. Por eso la camiseta de un país, que es el orgullo, si uno se la pone, se tiene que hacer matar”, inició explicando.

“Por eso a veces las rabias mías son esas. Hermano, vos te ponés la camiseta de la selección, te tenés que hacer matar, Y si yo me pongo a dirigir la selección, en una de esas puterías que me da, si me da un infarto que me dé, porque yo tengo sentido de pertenencia”, agregó el experimentado entrenador.

“Nosotros y los otros equipos tienen que salir a respetar al país primero. A respetar a El Salvador, a los equipos se van a enfrentar y que no tienen nada que hacer”, aseguró.

“Ya el resultado es otra cosa. El favorito es Panamá. ¿Ustedes se imaginan si nosotros le ganamos a Panamá?, por ahí no me echan“, finalizó entre risas.

Rendimiento de Hernán Darío Gómez con El Salvador

Desde su llegada a la selección azul y blanca, Gómez ha dirigido 11 encuentros, registrando 2 triunfos, 3 empates y 6 derrotas, para un promedio de 0,82 puntos por partido y un porcentaje de efectividad de 27,27%.