Fuertes críticas al Bolillo por declaraciones tras goleada a El Salvador: “No quiero hablar”

El Salvador llegó a la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya eliminado y solo cumplía un papel de juez de Panamá, quien buscaba asegurar su tiquete a la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez perdió 3-0 en su visita a los panameños, resultado que dejó a los Canaleros en su segundo certamen orbital de la historia. El Bolillo, quien ya venía siendo severamente criticado, fue nuevamente blanco de duras críticas, las cuales acentuaron por su declaraciones al final del partido.

En la conferencia de prensa, Bolillo no respondió preguntas: “Vine a la rueda de prensa porque es obligación y vine, primero, a felicitar a los panameños, mi país, por su selección, sus jugadores, su cuerpo técnico, porque van a su segundo Mundial, les deseo lo mejor, con esta selección van a hacer un Mundial mejor que en el 2018, un equipo con mucha experiencia, capacidad y felicitarlos”.

“Lo otro, excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador, porque lo que voy a hablar de la selección de El Salvador es íntimamente, discúlpenme los periodistas de El Salvador, pero no quiero hablar de la selección. Feliz noche, ni sé qué pensar”, concluyó su intervención.

QUÉ VERGÜENZA😰.

Se deshizo con Panamá, pero recuérdenle que dirige a El Salvador, no a los canaleros. Yo lo he defendido, pero aquí ni cómo hacerlo. Irrespetó al país salvadoreño el Bolillo Gómez. pic.twitter.com/h2sKmiVp1T — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 19, 2025

La prensa ha criticado la actitud del antioqueño, quien incluso había sido cuestionado en la previa del partido por alguna posibilidad de que El Salvador “no compitiera” como era debido ante los panameños, algo que molesto al entrenador colombiano.