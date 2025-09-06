Bolillo Gómez estalló en rueda de prensa por acusación en su contra

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue nombrado como técnico de El Salvador a finales de febrero de 2025. Desde entonces ha dirigido 7 partidos, con un saldo de 2 victorias, 3 empates y dos derrotas. Recientemente, logró la victoria frente a Guatemala, en el que fue el primer duelo camino al Mundial 2026 por las Eliminatorias de Centroamérica.

La victoria contra Guatemala por la mínima diferencia llegó gracias a la solitaria anotación de Harold Osorio al minuto 79. En rueda de prensa, al Bolillo no le gustó una pregunta que le hicieron, pues le dieron a entender que trató de “ensuciar el juego”.

Le puede interesar: Así está Colombia en el Ranking FIFA 2025 ¿Le alcanza para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026?

Bolillo estalló en rueda de prensa

El periodista, en la primera pregunta, le indagó al técnico colombiano: “¿El perder tiempo y ensuciar el partido estaba dentro de la planificación, en la recta final del juego, para llevarse los tres puntos?”.

Tras escuchar la pregunta, el antioqueño se llevó las manos a la cabeza y, visiblemente molesto, le contestó con contundencia al periodista: “Sí, lo ensuciamos y nos llevamos los tres puntos. Usted esté tranquilo y busque después a ver cómo empatan…”, dijo de forma sarcástica.

Lea también: Néstor Lorenzo va por “el mejor Mundial en la historia” de Colombia: esto dijo tras vencer a Bolivia

Posteriormente, en otra respuesta, agregó: “Tengo muchos años en esto como para que aquel señor (dirigiéndose al periodista), venga a decir que yo vengo a ensuciar un partido. Hoy tuvimos muchos problemas físicos. Me voy preocupado por eso”, manifestó Gómez.

Respecto a las molestias físicas con las que salieron sus jugadores, concluyó que podría convocar a otros futbolistas para el juego ante Panamá del 10 de septiembre. “Preocupación, tengo dificultades para sacar la nómina siguiente con los problemas que salieron los muchachos. No sé si tenga que convocar a otros jugadores para el próximo partido. Quedé preocupado”, dijo.

Bolillo, rumbo a su cuarto Mundial

El antioqueño buscará clasificar a su cuarta Copa del Mundo, pues ya estuvo en Francia 1998 (Colombia), Corea-Japón (2002) y Rusia 2018 (Panamá). De conseguir el objetivo, llevará a El Salvador a su tercera participación en un Mundial.

Del mismo modo, conseguirá entrar en el grupo de los técnicos que han estado en cuatro campeonatos mundiales, sumándose a Carlos Queiroz y Henri Michel (4). Bora Milutinovic estuvo en cinco mundiales, mientras que el brasileño Carlos Alberto Parreira tiene el récord con 6.