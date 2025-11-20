Más de 500 hectáreas fueron recuperadas y entregadas en el Valle para la producción de alimento

536 hectáreas del Cartel Norte del Valle fueron entregadas a la Minga Cali, para producir café, maíz y cítricos.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) logró la recuperación de tierras en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca. Los predios recuperados fueron La Lorena con 314 hectáreas y La Gloria con 222 hectáreas, para un total de 536 hectáreas recuperadas, estos dos predios fueron entregados a la Minga Cali, una organización integrada por comunidades campesinas y afrodescendientes del departamento.

Estas tierras, que estuvieron durante años a manos del narcotráfico, serán destinadas para la producción de alimentos como cítricos, plátano, maíz y café. Laura Campo, delegada de la Agencia Nacional de Tierras, explica que los predios “serán puestos a disposición de la Reforma Agraria y serán entregados a comunidades rurales. Estos, a su vez, realizarán la producción de alimentos”.

“estas dos jornadas se llevaron a cabo de manera pacífica, en compañía de la fuerza pública y la Defensoría del Pueblo, en aras de garantizar el debido proceso”, expresó la delegada.

La recuperación de los terrenos se realizó a través de operativos entre la Policía del Valle, la Defensoría del Pueblo y autoridades locales para garantizar la protección de derechos y el acceso legítimo a la zona.

De acuerdo con registros de las autoridades judiciales, estos terrenos estaban relacionados con estructuras de narcotráfico por parte de alias “Don Diego”. Estas tierras estarían vinculadas a testaferros implicados en procesos de ocultamiento de bienes.

Luego de investigaciones llevadas a cabo entre autoridades colombianas y estadounidenses, se estableció que Jorge Tulio Arango, a quien se le aplicó extinción de dominio sobre La Lorena y La Gloria (los terrenos recuperados), desempeñaba labores ilegales como testaferro de alias “Don Diego”.

De igual manera, estos predios, estaban siendo ocupados sin soportes jurídicos o documentaciones válidas para habitar, según la ANT.

Una nueva oportunidad

Después de la recuperación de las tierras, la Agencia Nacional hizo efectiva la entrega de La Lorena y la Gloria a la Minga Cali, grupo que lleva años reclamando un acceso digno a estas tierras.

De igual manera, estos terrenos representan una oportunidad para la reactivación agrícola y económica en el territorio que ayude a perdurar y aportar a la soberanía alimentaria en Colombia.

Jhon Cifuentes, uno de los beneficiarios, resalta que la recuperación de estas tierras “es un sentimiento de logro, de alcance, es un sueño hecho realidad, muchos de nosotros hemos sido desplazados de la violencia que ha sufrido constantemente el país. Llegar a una tierra como esta, significa todo”.