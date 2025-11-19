Alianza cultural: Cali y Puerto Rico se unen para impulsar la salsa en América

Cali y la ciudad de Arecibo (Puerto Rico) firmaron un acuerdo de cooperación cultural que marca un hito en la construcción de la Ruta Americana de la Salsa, una estrategia que busca consolidar un corredor continental para el intercambio artístico y la salvaguarda del patrimonio salsero.

El pacto se firmó en Arecibo, durante el Festival Mundial de Culturas, donde se rindió un homenaje especial a Cali como Capital Mundial de la Salsa.

Según la Secretaría de Cultura de Cali, el acuerdo permitirá activar mecanismos permanentes para la circulación de artistas, orquestas, gestores, investigadores, bailadores y emprendedores vinculados al ecosistema salsero de ambas regiones.

Un corredor salsero para América Latina

“Este camino que abrimos junto a Puerto Rico es un compromiso para que nuestra herencia salsera siga creciendo y conectando al continente”, afirmó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

El acuerdo consolida a Cali como líder en esta agenda continental y convierte a la Ruta Americana de la Salsa en una iniciativa intergubernamental que articulará a las principales ciudades salseras del continente.

Un escenario para la integración continental

El alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez, destacó que este pacto representa un acto de responsabilidad cultural y de visión de futuro.

“Este esfuerzo abre caminos para una integración más sólida y para la expansión de nuestras capacidades artísticas y patrimoniales”, señaló.

Un tratado para proteger y proyectar la salsa. Ampliar

La ruta propuesta contempla hermanamientos con ciudades clave como Nueva York, Los Ángeles, Miami, La Habana, Santiago de Cuba, Ciudad de México, Veracruz, Panamá, Caracas, Lima, El Callao, Guayaquil, Santiago de los Caballeros y varias capitales colombianas, consolidando una red salsera sin precedentes.

La secretaría de Cultura proyecta que este corredor cultural permita avanzar hacia un objetivo mayor: la postulación de la salsa ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un sueño compartido entre las ciudades participantes.