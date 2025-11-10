Cali corre por la inclusión: la “Maratón de Sueños” celebra 10 años inspirando a los caleños

Cali, reconocida como la Capital Deportiva de América, se alista para vivir una nueva edición de la Maratón de Sueños, una carrera que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de inclusión, esperanza y transformación social.

El próximo 30 de noviembre, desde las 7:00 a.m., las Piscinas Panamericanas Hernando Botero O’Byrne serán el punto de partida de más de 3.000 participantes que correrán movidos por un mismo propósito: demostrar que cuando se corre con el corazón, no hay meta imposible.

Organizada por la Fundación Jeison Aristizábal, esta décima edición llega bajo el lema “Pon a prueba tu capacidad”, reafirmando el compromiso de Cali con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Personas con discapacidad y sus cuidadores participarán de forma gratuita, compartiendo la pista con ciudadanos, deportistas y familias que se unen para promover una ciudad más empática y solidaria.

“Llegar a los 10 años de esta maratón es una victoria colectiva; son diez años corriendo por los sueños de miles de personas y demostrando que el deporte también puede ser una herramienta de cambio social”, expresó Jeison Aristizábal, director de la fundación.

La inscripción para el público general tiene un valor de $70.000, que funciona como un aporte solidario: cada corredor apadrina a un soñador con discapacidad, ayudándolo a cumplir su meta y a seguir construyendo un futuro con más oportunidades.