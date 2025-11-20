En Pereira, desmantelan cambuches que estaban ocultos bajo los puentes de la Avenida Paralela

Pereira

La Alcaldía de Pereira, a través de la Estrategia Alcaldía Nocturna y en articulación con la Policía, desarrolló un operativo en el sector de la avenida Paralela con calle 38, en la comuna El Jardín, donde fueron desmantelados tres cambuches, allí las autoridades encontraron armas cortopunzantes, documentos de identidad, celulares, electrodomésticos y otros elementos que habrían sido hurtados.

En medio del operativo se destacó el papel de la ciudadanía, cuyo reporte oportuno permitió orientar la intervención y facilitar las labores de reconocimiento del área dónde se estaban ocultando los elementos robados. Mauricio Alberto Vega López, coordinador de la Estrategia de Alcaldía Nocturna.

“El mensaje es claro: no permitiremos que estos lugares sigan siendo utilizados para actividades ilícitas. Estamos actuando con rigor, articulación y presencia efectiva”, agregó Vega.

Los operativos continuarán en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de prevenir que zonas bajo puentes, bahías y espacios residuales se conviertan en lugares de resguardo o acopio de bienes robados, venta y consumo de drogas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier punto donde se evidencie acumulación de cambuches o posible actividad delictiva a la línea 123 de la Policía Metropolitana de Pereira.

