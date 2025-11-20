Elecciones 2026, ¿para dónde van las alianzas y coaliciones que se proponen?

En Hora20 el análisis a las alianzas que parecen tomar forma una semana después del estallido de divisiones. En la izquierda el Frente Amplio suma un candidato, mientras que otros adelantan diálogos con el presidente Petro. En la derecha la coalición anunciada hace una semana crece, suma candidatos y otros llegan con varias propuestas de mecánica política. El debate también sobre encuestas, del reflejo del caso Chile y de las amenazas a la seguridad que hizo Iván Mordisco de cara al proceso electoral.

Le recomendamos: “Roy Barreras no estaría contemplado para estar en la alianza”: Juan Manuel Galán sobre candidatura

Lo que dicen los panelistas

Ángel Becassino, estratega político, consultor y escritor, señaló que hoy las encuestadoras dan resultados muy extraños, “una candidatura del costado derecho trata de definir algo antes de que se enfríe la espuma y se caiga, ya vino la experiencia Vicky y están tratando de forzar la elección de candidato, eso intenta inflar el peligro del comunista Iván (Cepeda) y con el cual señalan fuertemente. Frente a eso hay varias conclusiones, hay candidatura que es débil por el blando del ataque que es candidatura Cepeda y él no ganaría en segunda vuelta por esos señalamientos”. En el costado de la derecha dijo que hay varias fechas, “hay una especie de acuerdo de dejarle vía libre a pretensión de campaña de Abelardo de definir antes de marzo, eso está pasando por ahora, pero son resultados inflados. Hay una constante desde hace tiempo, el que respalda a Petro o al proyecto de cambio, es el 30% del electorado, el respaldo al proyecto que no quiere nada de Petro, que es el otro 30% y no hay centro, pero hay un 40% que no quiere antagonismos, no quiere polarización y eso se infla a más del 40 de un país que quiere seguir adelante”. Sobre ese tema, dijo que más más allá de la disyuntiva izquierda-derecha, hay una disyuntiva entre un cambio de las cosas porque quieren vivir mejor y quienes quieren que las cosas no cambien por miedo a perder lo que tienen.

Para Augusto Reyes, gerente de la firma Poder&Poder, consultor político y estratega, hay afán con cada encuesta que sale, “sea digital o de cualquier índole, lo que sea, hay un afán en narrativa pública y en los medios y especialmente en dirigentes de derecha de unirse ya porque una encuesta dijo algo, pero ¿a qué hora las encuestas modelan democracia? ¿a qué hora muestra reemplaza decisión del elector? ¿a qué hora una encuesta reemplaza las elecciones y sacarles el cuerpo a las urnas?, para lo cual digo que esto apenas arranca, contrario a lo que otros dicen. Veo muchos ganadores en encuestas de noviembre y pierden en mayo, si vemos para atrás, muy pocos casos arrancan punteando encuestas y terminan ganando, esto apenas empieza”.

Sobre la desaparición de la Fuerza de las Regiones, dijo que la idea original era interesante, “queda sinsabor, todo se resolvió sobre Aníbal Gaviria pero fueron dos semanas muy complejas, altas tensiones; se define por sustracción de materia”.

Le puede interesar: Queremos limar las asperezas dentro de nuestro partido: Aníbal Gaviria de Fuerza de las Regiones

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y consultor, advirtió que era previsible que se empezara a decantar el pelotón de candidatos, “es inscripción de listas congreso, están los que juegan consultas, los que se deben reservar al gobierno, pero no para hacerse elegir en el Legislativo y ahí hay escasez de candidatos y la construcción de listas no es sencilla, hay nombres importantes que se decantan para dejar libre a los de congreso y se reservan los que no les importa consulta porque van pensado en otras elecciones”. Aseguró que es difícil que de la Espriella se quiera medir en las consultas, más allá de las encuestas, “en la última encuesta la diferencia es de 12 o 13 puntos con la centroderecha, entonces no es contendor quien no es de su categoría, pero eso es equivocado por el techo de un candidato de ultraderecha”. En cuanto al centro, dijo que es inexplicable, que Fajardo se apaga, que lo ve poco activo y con poca capacidad.

Juan Carlos Flórez, historiador, analista y exconcejal de Bogotá, manifestó que la contienda todavía está biche, “cuando se compara con la realidad, la actitud de los ciudadanos está pasmada, cuando se acude a colores, el predominante es el gris, hay una cantidad inmensa de opciones, pero la mayoría no dice nada a la gente y sorprendentemente los candidatos de oposición no pasan de la crítica al Gobierno”. De otro lado, recordó que las elecciones en marzo generan distorsiones para quienes no tienen representación del congreso porque se quedan sin esa fuerza activa. Por último, dijo que muchos inflados ahora se pueden desinflar, “pero no veo el que sepa romper las cosas. Cepeda está claro, pero el del otro lado, ni siquiera bola de cristal de IA puede decir quién es en este momento”.

Sobre la comparación con el caso Chile, dijo que en ese país contrario a Colombia, el centro desapareció en las últimas dos elecciones, “Chile tiene estabilidad en la confrontación izquierda-derecha, como no la tiene Colombia. Ellos no tienen ese elemento de centro, pero acá nadie personifica el centro, por eso todos quieren ser centro”.

Para Eugenie Richard, PhD en estudios sociales, profesora en la Universidad Externado, consultora y asesora en comunicación política, entre noviembre y marzo pueden pasar muchas cosas, “empezamos a tener un panorama complejo y hasta ahora no es tan claro, las encuestas estaban prohibidas, hasta ahora hay las primeras cifras, pero el país sigue fragmentado, Cepeda se abre paso en izquierda, se favorece de consulta y en la derecha la sorpresa de Abelardo que hace un paso gigante que le roba un poco protagonismo a Vicky. Veo entonces dos candidatos con una gran ventaja y con posibilidad de marcar agenda, definir quién tiene voz, define temas y eso permite mucha visibilidad y veo que frente a estos dos con ventaja, el centro se queda sin voz, cristo que saca candidatura dice que ni de un lado u otro, pero la fórmula ya la tenía fajardo, su candidatura en vez de fortalecerse, tiende a caer. Falta mucho tiempo y lo que muestra encuesta es que 1 de 5 no tiene idea de que va a pasar, muchos terminarán también en las legislativas.

Otras noticias: Alianzas y coaliciones, ¿resistirán a las diferencias ideológicas?