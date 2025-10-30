Mi enfoque está en el Frente Amplio de Petro, no en el Congreso con Corcho: María José Pizarro

En una entrevista exclusiva para el programa 6AM de Caracol Radio, la senadora María José Pizarro se refirió al reciente conflicto interno dentro del Pacto Histórico por la cabeza de lista al Senado, aclarando que su decisión de cederle el lugar a Carolina Corcho fue una movida personal y estratégica para blindar la unidad y enfocar todos los esfuerzos en la construcción del Frente Amplio para las elecciones de 2026.

Frente a la disputa pública con la exministra Carolina Corcho, quien alega un acuerdo previo que la favorecía por su segundo lugar en la consulta presidencial, Pizarro fue enfática en que su prioridad no está en las curules. “Yo me dispongo a trabajar en la arquitectura del Frente Amplio. Soy una persona que he tendido puentes (…) entonces creo que soy una persona que puede acercar posiciones", declaró la congresista, subrayando su estilo de política colectiva y conciliadora.

Una decisión personal por la unidad

Pizarro desmintió rotundamente que su desistimiento respondiera a un acuerdo preestablecido para convertirla en candidata a la Alcaldía de Bogotá o a cualquier otro cargo. “No se ha acordado absolutamente nada. Lo que les digo es la verdad: yo no hablé con el presidente de la república, no hablé con el comité político del Pacto Histórico (…) fue mi decisión", afirmó.

Relató que esta determinación, consultada con su equipo político, su familia y figuras como el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, surgió tras las reuniones de unidad realizadas a finales de septiembre. En esos encuentros, donde declinaron sus aspiraciones presidenciales Gustavo Bolívar, Susana Muhammad y Alirio Uribe, entre otros, se acordó unificar alrededor de Iván Cepeda y, según Pizarro, en ese momento se le propuso a ella liderar la lista al Senado.

Respecto a Corcho, quien decidió no asistir a esas reuniones y mantenerse en la contienda, Pizarro envió un mensaje de conciliación: “No soy una persona llena de resentimientos (…) tenemos que actuar con madurez (…) este proyecto político merece… que hayan actitudes que se fomenten grandeza, generosidad”. Incluso, ante la pregunta de si se tomaría un café con la exministra, respondió: “Por supuesto que me tomaría un café con Carolina Corcho”.

El llamado es a mirar hacia el Frente Amplio

Lejos de centrarse en la pugna por el Congreso, el mensaje central de la senadora Pizarro fue la necesidad de consolidar el Frente Amplio. Confirmó que Iván Cepeda participará en este proceso y destacó que la carrera es de “largo aliento”, con varias etapas por delante.

Al ser cuestionada sobre las críticas al estilo de comunicación del presidente Gustavo Petro, Pizarro lo defendió como un hombre de principios, aunque reconoció que a veces es “vehemente” y “pasional”. “Llega un momento en el que los principios están por encima de cualquier otra consideración”, argumentó, haciendo referencia a la postura de Petro sobre Palestina, que, según ella, el tiempo demostró tener razón.

Sobre otras figuras, la senadora aseguró que sus diferencias con Gustavo Bolívar se han ido saldando y expresó respeto por la lealtad que ha mostrado recientemente. Sobre Roy Barreras, destacó su compromiso a pesar de su estilo político tradicional, recordando su labor en el Senado incluso mientras luchaba contra el cáncer. Finalmente, respecto a una posible reconciliación con Claudia López, fue pesimista, citando diferencias ideológicas de fondo, especialmente en temas ambientales como el fracking.