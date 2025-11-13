Alianzas y coaliciones, ¿resistirán a las diferencias ideológicas?

En Hora20 el análisis a alianzas que podrían tomar forma a partir de una foto en la que aparecen varios precandidatos, las otras alianzas que naufragan y los partidos que no logran superar discusiones sobre candidaturas y representación. Después, lo que representa suspender el envío de información a Estados Unidos.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, periodista, analista y columnista en El Espectador, advirtió que las coaliciones hoy tienen poco sentido ético y estratégico, “ético porque no cabe en la cabeza que gente que se dio tan duro como Uribe y Gaviria, ahora representen armonía, es una foto del pasado, solo falta Pastrana y que se sume en la foto no me extrañaría, la de hoy parece ser una coalición aburrida porque a pesar de que se dan menos varilla, no ve uno un propósito común o ideológico”. Sin embargo, dijo que este tipo de coaliciones ordenan en lo mecánico en un contexto marcado en que por primera vez hay un presidente de izquierda y eso representa un cambio en el proceso electoral y la situación es novedosa. De otro lado, dijo que ninguna coalición representa al país real, “un país que escogió políticamente en 2022 una opción con el argumento de que no eran mismos de siempre, independiente de Vicky, son candidatos que llevan mucho tiempo en las fotos. Son caras tradicionales, que la gente ha visto”. También remarcó diciendo que vale la pena preguntarse cuál es la visión de país de los candidatos más allá del odio a Petro, “en qué cabeza cabe el proyecto de nación entre Uribe y Gaviria, eso es lo que falta clarificar”.

Para Camilo Granada, politólogo, economista, consultor y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, la nueva coalición es un intento de poner algo de orden, “la foto es una mezcla de personajes en la que la mayor parte de ellos tienen poco chance de llegar a marzo o a mayo en primera vuelta y es el caso de la mayoría de la foto”. En contraste, dijo que la izquierda se ve más organizada en teoría tras la elección Cepeda, “pero la consulta está en veremos si él no puede participar en marzo”.

Aseguró que hay una especie de dinámica bipartidista entre derecha e izquierda, en el que el centro lo absorben los extremos, “los polos ordenan la política en especie de bipartidismo caótico de lógica izquierda y derecha o un esquema más parecido al mundo europeo donde hay segmentos como Francia, Italia y España, donde hay partidos de centro, una izquierda y una derecha más organizada”.

Jorge Mantilla, politólogo, PhD en Criminología y experto en dinámicas del conflicto, manifestó que las peleas que se dan al interior de las coaliciones son una señal de derrota y de irrespeto hacia el electorado, “eso de sacar cartas para decirle al de coalición que no está de acuerdo, son equipo, deberían resolverlo internamente y confunden la idea de votos con “likes”. Aseguró que se ve una derecha en búsqueda de liderazgo, “es paradójico porque hay derecha programática sólida, que carece de líderes y hay líderes de centro que carecen de programa y no está claro su asidero político o su programa”.

En cuanto a la suspensión de entrega de información de inteligencia militar a Estados Unidos, el experto dijo que el Presidente parece empeñado en hacerle daño al país con esa decisión de manera deliberada, “la otra opción es que el Presidente desconoce el mundo de la inteligencia porque la decisión del Reino Unido se dio hace un mes y no salió el primer ministro en X a decir que suspende la colaboración de entrega puntual sobre embarcaciones en el Caribe”. Por otro lado, dijo que con esta decisión el país queda más aislado de la comunidad internacional en términos de inteligencia.

Esteban Salazar, analista, investigador y consultor, explicó que en la coalición presentada hoy nadie manda, nadie representa y nadie une, “es una foto familiar del viejo orden político donde nadie carga el ataúd y no lo reviven, no hay emoción ni conexión”. Advirtió que estamos en un escenario con 100 candidatos sin partido y hay 29 partidos sin candidatos, “pero eso se depurará cuando se defina el Congreso, en segundo lugar, veo que los candidatos buscan un “Milei tropical”, pero no se entiende que acá lo que moviliza no es el antipetrismo como bandera mayoritaria, no es antipetrismo, deben hablar de otros esquemas para tener más éxito”.

Recordó que en la Polimétrica la mayoría se identifican como de centro, “pero no votan centro, votan hacia extremos, pero también hay una dinámica político electoral sobre cómo termina la gente votando, eso pone orden porque la pregunta se resuelve en la elección de nicho, se vota por el que se quiere o la maquinaria, Fajardo tiene un 15% o 20% sólido hasta 3 meses elecciones, pero en primera vuelta tiene 1,5 millones que no crece ni cae”.