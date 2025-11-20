Exprocurador Carrillo advierte graves amenazas para las elecciones 2026; pide respaldar a la MOE

El exprocurador General de la Nación y vicepresidente del Grupo Prisa, Fernando Carrillo, lanzó una fuerte alerta sobre el futuro inmediato de la democracia colombiana durante su intervención en el evento “Diálogos de alto nivel: Desafíos de la democracia y sus instituciones”, realizado en la Universidad EIA, en Envigado, Antioquia.

Carrillo, invitado central en la conferencia “El rol de las instituciones en las decisiones democráticas de Colombia en 2026”, aseguró que el país enfrenta “una de las peores amenazas de la historia” debido a la combinación de riesgos inéditos y otros que se han agravado por el debilitamiento de los organismos de control.

El exprocurador señaló que los riesgos para la jornada electoral del 2026 no solo provienen de factores tradicionales, sino también de fenómenos que antes no existían con el mismo alcance, como la desinformación masiva.

“Estamos viviendo una de las peores amenazas de la historia por una serie de riesgos, que son de muy diverso orden, inéditos como la desinformación, otros que vienen de atrás y que se han recrudecido porque se han debilitado los organismos de control”, advirtió.

Carrillo hizo énfasis en la falta de vigilancia sobre la intervención en política de funcionarios públicos y el manejo de recursos en las precampañas. Dijo que hoy se realizan eventos multitudinarios sin ningún tipo de supervisión: “Aquí todos han hecho eventos de precampaña sin control de ninguna naturaleza. Se llenan auditorios con 15.000 personas. ¿Cuánto vale eso? Eso no cuenta como gastos de campaña, pero bueno, en eso estamos”.

Crítica a la Constituyente

En su intervención también cuestionó la propuesta de una Asamblea Constituyente promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Aseguró que esta iniciativa actúa como un distractor en medio de un ambiente político ya cargado de tensiones. “La Constitución del 91 es un monumento al consenso ciudadano, político y dentro de la Asamblea. Hoy lo que tenemos es división y polarización absoluta. La paz total ha sido un factor divisivo del país”, afirmó.

En el contexto preelectoral, Carrillo pidió a los ciudadanos, empresarios y la academia respaldar a la Misión de Observación Electoral (MOE), que —dijo— requiere recursos para garantizar una vigilancia adecuada del proceso electoral. Resaltó que la MOE es una de las garantías ciudadanas más importantes para blindar la transparencia del 2026.

Desafíos de los medios

Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, se refirió a los desafíos que enfrentan los medios de comunicación en la defensa de la democracia en un escenario cada vez más determinado por el algoritmo y la inteligencia artificial.

Santos aseguró que, en medio de un panorama en el que “la razón está cada día más subyugada por unas configuraciones de las redes sociales”, los medios deben actuar como baluartes de la moral, transformando sus contenidos en reivindicaciones de la razón.

El directivo advirtió sobre la responsabilidad que tiene el periodismo en promover el diálogo como antídoto frente a las dinámicas propiciadas por los sesgos de confirmación, la polarización y las burbujas informativas.