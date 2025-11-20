Analista Santiago Alvarán denunció haber sido retenido y amenazado por hombres armados en Urabá

San Pedro de Urabá, Antioquia

El analista y activista político Santiago Alvarán denunció a través de sus redes sociales que en la noche de este miércoles 19 de noviembre fue retenido y amenazado por cinco hombres armados en el municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia.

Según su relato, los sujetos le hicieron “acusaciones muy graves” y puso en conocimiento que su vida está en riesgo, por lo que solicitó ayuda urgente al Gobierno Nacional.

En un video pidió que el Ministerio de Defensa realizara una extracción para salvaguardar su vida ante el inminente riesgo por las graves intimidaciones de los delincuentes.

“No lo podemos seguir permitiendo, solicito al ministro de Defensa una extracción inmediata helicoportada desde el batallón Francisco de Paula Vélez, sino, mi vida está en riesgo, de aquí no salgo”, expresó el activista.

Alvarán señaló que, tras el hecho violento, del que no se conocen más detalles, buscó refugio en la estación de Policía de San Pedro de Urabá, donde permanece resguardado mientras espera la intervención de las autoridades competentes.