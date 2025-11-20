Descubren criadero clandestino de perros en Balboa, Risaralda; un hombre fue capturado

En una acción coordinada entre la Policía Nacional y la Inspección de Policía Municipal, fue capturado un sujeto señalado de mantener un criadero clandestino en condiciones que vulnera la vida de los animales, en zona rural del municipio de Balboa, Risaralda.

Fueron los vecinos de la vivienda en donde estaban estos perros que llamaron a las autoridades, ya que no aguantaban el ruido de los animales y el olor que también salía de allí.

Los hechos se registraron en la vereda El Totuí, allí llegaron unidades policiales, junto a un médico veterinario adscrito a la administración municipal, verificaron la denuncia de la comunidad sobre un presunto lugar de reproducción ilegal de caninos.

Al realizar la inspección al predio, se constató que no contaba con registro legal ni condiciones adecuadas de salubridad, dormían en sus propias heces, encima de basura, varias hembras estaban preñadas y no tenían los cuidados requeridos, varios de ellos estaban enfermos.

Fueron hallados 31 caninos en condiciones de desnutrición, lesiones visibles y falta de tratamiento médico. Tras la evaluación profesional, se determinó que los animales se encontraban en situación de maltrato, por lo que se procedió a la captura del presunto responsable por el delito de maltrato animal.

Luego de las audiencias de control de garantías, este sujeto fue dejado en libertad, mientras que los animales fueron rescatados y se encuentran en proceso de recuperación.