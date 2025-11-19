UTP abre especialización en Medicina de Urgencias con apoyo de la Gobernación de Risaralda

Pereira

Una buena noticia para los risaraldenses y para los profesionales de medicina de la región, pues la Universidad Tecnológica de Pereira realizó el lanzamiento oficial de la nueva Especialización en Medicina de Urgencias con la entrega del registro calificado, fundamental para capacitar al talento humano del departamento y de las regiones aledañas y así aumentar la formación de estos profesionales ante la necesidad de los hospitales en la región.

El rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria, señaló que esta especialización solo está registrada en seis universidades de Colombia, ahora en esta Alma Mater que se encuentra en el puesto sexto a nivel de calidad de todos los programas.

“Este es un programa fundamental para atender las necesidades actuales en urgencias. Formaremos especialistas capaces de recibir y tratar pacientes en estado crítico desde su llegada a hospitales y clínicas, ampliando la oferta académica y médica en beneficio de toda la comunidad”, afirmó el rector.

Por su parte, el delegado del gobernador de Risaralda, y asesor privado Felipe Pulgarín, manifestó que para la ciudad este avance en los estudios de los profesionales son un complemento fundamental en la apertura del hospital de Cuarto Nivel de Alta Complejidad donde se van a necesitar médicos capacitados en el sistema de salud regional.

“Esta especialización será de gran impacto departamental y regional, porque complementa la calidad de los programas de salud de la UTP y fortalece la prestación de servicios en el departamento. Además, se articula con la próxima inauguración del Hospital Regional de Cuarto Nivel, que contará con el capital humano formado en esta universidad”, afirmó Pulgarín.

Señalan desde la Universidad Tecnológica de Pereira que esta especialización surge como respuesta a los retos actuales en la atención prehospitalaria y hospitalaria, y a las crecientes emergencias por desastres, con un enfoque integral, ético y profundamente humanista.

Esta especialización también beneficiará al hospital San Jorge de Pereira, el cual en este momento dispone de 177 camas en las áreas de Urgencias, distribuidas de la siguiente manera: Urgencias Adultos 95 camas y 42 en expansión, y Urgencias Pediátricas y Obstétricas 18 camas y 22 en expansión.

Cada día, en promedio, 182 pacientes son atendidos en esta sección por parte de un calificado personal científico, del cual hacen parte seis urgenciólogos y modernos equipos biomédicos que están disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana.

