“Te conté que Nicolás le había recibido dinero a Lopesierra”: Day Vásquez al presidente Petro

Durante este fin de semana festivo, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso de su hijo Nicolás Petro que lo tiene ad portas de su juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En su cuenta de X, el mandatario de los colombianos compartió un artículo de La nueva prensa, titulado ‘Los emprendimientos de Day’.

Sobre el trabajo periodístico, Petro puso el siguiente mensaje en su red social: “El entramado del clan Char usado por la junta del narcotráfico infiltrada en la fiscalía y deseosa de no perder su poder. Aprovechar el dolor del amor que se acaba. Usar los odios que genera una separación para fines políticos”.

La respuesta de Day Vásquez

Ante este comentario del presidente, Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, le respondió en su cuenta de X.

“Presidente, yo he sido muy prudente y respetuosa contigo, pero recuerda que en febrero de 2023 nos reunimos porque así lo quisiste, y en ese encuentro te conté todo lo que había sucedido durante la campaña presidencial, te conté que Nicolas le había recibido dinero a Santander Lopesierra, entre otros…Y muchas cosas más”, indicó Vásquez.

La expareja de Petro Burgos igualmente señaló que “un mes después decidí que todo fuese público. Pero quise hacer lo correcto e informarte, ahí me dijiste que eso te perjudicaría. No lo desconocías, te lo dije a ti primero antes de salir a decirlo públicamente”.