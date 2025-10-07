“Demostraremos el origen legal de los recursos que recibió Nicolás Petro”: Alejandro Carranza

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, aseguró en entrevista con Caracol Radio que demostrará ante la justicia la procedencia de los recursos que su cliente habría recibido, los cuales, según él, no configuran el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Tenemos cómo justificar de dónde vienen los recursos. Eso cumple con uno de los requisitos esenciales para desvirtuar el delito de enriquecimiento ilícito”, afirmó Carranza.

“No hay pruebas de que Nicolás recibiera dinero del llamado ‘Hombre Marlboro’”

Carranza cuestionó las pruebas de la Fiscalía y la validez de los testimonios que vinculan a su defendido con presuntos aportes ilegales.

LEA TAMBIÉN: Abogado Carranza pide tumbar principio de oportunidad a Day Vásquez

Según el abogado, no existen pruebas directas que demuestren que Nicolás Petro haya recibido dinero del hombre conocido como el ‘Hombre Marlboro’.

“La voz de Day Vásquez, la testigo principal, ha sido clara en sus propias declaraciones: no vio que él recibiera dinero ni estuvo presente en ninguna entrega. Todo lo que dice es de oídas, eso se llama testigo de referencia, ahí no hay nada”, aseguró.

Los bienes en disputa, según Carranza, están en manos de Day Vásquez

El abogado también señaló que los bienes que la Fiscalía considera parte del supuesto enriquecimiento no están a nombre de Nicolás Petro.

“Todos hemos sido testigos de lo que ha hecho la señora Day del Carmen Vásquez Castro. Ella recibió los recursos, compró dos inmuebles y un Mercedes Benz. Incluso, uno de esos negocios lo anuló y tiene el dinero guardado”, explicó Carranza.

El defensor añadió que la Fiscalía “sabe, por interceptaciones y declaraciones juradas, que ese dinero lo tiene Day Vásquez” y cuestionó por qué no se ha esclarecido el destino de los bienes mencionados.

“Hay algo oscuro. La fiscal dice que los bienes fueron incautados, pero no muestra dónde están. Si asegura que son de Nicolás, debería probarlo”, insistió.

Carranza denuncia una “persecución y perfilamiento” contra Nicolás Petro

En otro punto de la entrevista, el abogado denunció una presunta estrategia de persecución contra él y su cliente, asegurando que Day Vásquez ha hecho “amenazas veladas y mantiene información privada que utiliza como mecanismo de presión”.

“Nos tienen en un chat, nos perfilan. Cada vez que hay una audiencia, ella lanza amenazas o insultos. Incluso ha dicho que va a revelar información íntima de la señora Laura Ojeda y me ha acusado falsamente de violencia de género”, declaró Carranza.