Fiscal del caso Nicolás Petro pidió reprogramar inspección a su despacho: esto es lo que se sabe

La diligencia, encomendada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, debía realizarse a las 2:00 p.m. en la Fiscalía Tercera Delegada de Lavado de Activos, ubicada en la Torre Manzur. El objetivo era revisar procesos penales y recolectar información relevante para el expediente.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Sin embargo, la inspección no se llevó a cabo porque la fiscal a cargo, Lucy Marcela Laborde, solicitó reprogramarla para el próximo viernes, según confirmó el abogado defensor Alejandro Carranza.

Preocupación de la defensa

Carranza manifestó su “preocupación por las actuaciones de la fiscal Lucy Marcela Laborde”, señalando que podrían comprometer la lealtad procesal y el debido proceso.

“Todo el país sabe que la propia fiscal Laborde ha dicho en distintas diligencias que no existe ningún proceso contra Nicolás Petro en el que se haya promovido imputación o acusación por presunta financiación de la campaña presidencial, ni mucho menos por dineros provenientes del narcotráfico”, afirmó.

El abogado añadió que, pese a que la fiscal había dejado constancia de su disponibilidad para la inspección, al llegar a Barranquilla se encontró con la noticia de que la diligencia había sido cancelada, aun cuando él viajaba desde Bogotá para asistir.

Cuestionamientos por aplazamientos

Carranza también cuestionó que, el mismo día, se aplazaran dos actuaciones procesales significativas.

“Lo curioso es que hoy teníamos una audiencia para solicitar la revocatoria del principio de oportunidad de Daysuris del Carmen Vázquez, protegida por la fiscal Laborde. Y cuando se entera de que la defensa del presidente venía hacia Barranquilla para la inspección ordenada por la Comisión de Acusaciones y la Sala Penal del Tribunal del Atlántico, la fiscal decide cancelarla”, señaló.

Además, dijo que tenían una audiencia a las 11 de la mañana y que la fiscal Laborde no había informado de ninguna otra diligencia: “pero cuando supo que yo venía en avión, entonces sí, señora fiscal general, se dieron las cosas para que no se realizara”, añadió.

Aplazamiento en audiencia de Day Vásquez

No obstante, se conoció que la audiencia relacionada con el principio de oportunidad de Day Vásquez fue aplazada debido a problemas de conectividad.