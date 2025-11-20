Copacabana decreta alerta roja para atender más de 60 emergencias por las lluvias

Copacabana- Antioquia

La alcaldía del municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, toma acciones para atender las emergencias reportadas en los últimos días por cuenta de la temporada de lluvias que afecta al departamento de Antioquia. Varias comunidades han reportado inundaciones y movimientos en masa.

Según la administración municipal, en una semana han atendido más de 60 emergencias asociadas a las lluvias , por lo que se requiere de mecanismos legales que permitan atender a las comunidades y realizar intervenciones urgentes.

“Por recomendación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, ha tomado la determinación de decretar la alerta roja en todo el territorio. Esta medida nos permite, entre otras cosas, tener activas todas las capacidades de respuesta y atención a emergencias en el municipio. Hacemos una invitación a toda nuestra comunidad para que, ante cualquier signo de alarma, no duden en ponerse en contacto con nuestros números de emergencias o de manera presencial en la Administración Municipal”, manifestó Edwin Ceballos, secretario de gobierno de Copacabana.