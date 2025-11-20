Bogotá reactiva su economía navideña este 27 de noviembre con el Festival Brilla 2025 ¿De qué trata?

Bogotá siempre ha sido un lugar de varios eventos culturales, artísticos y más. A lo largo del año, se hacen conciertos, encuentros y actividades a los que los ciudadanos pueden acceder y participar.

Es así que, este 27 de noviembre al 12 de enero, llega a la capital el Festival Brilla, el cual contara con el acompañamiento de Sencia y el Campín. Este ha sido un espacio para que los asistentes disfruten de un show de luces y experiencias sensoriales que estarán a otro nivel.

Le recomendamos: Una Novena por Bogotá: ¿cuándo será el concierto? Así puede conseguir boletas

¿De qué trata el Festival Brilla?

Brilla es un espacio en el que las familias pueden compartir y reunirse en fechas importantes, como lo son las festividades navideñas. Incluso, Daniel Zeal, miembro de los creadores de Brilla, manifestó: “es por ello que, con la finalidad de continuar sorprendiendo este año con una oferta diferente, presentamos esta nueva edición”.

Se espera que para esta nueva edición del Festival Brilla, asistan al menos unas 80.000 mil personas. Asimismo, este evento generará más de 180 empleos directos y más de 500 indirectos. Estos puestos abarcan las siguientes áreas:

Logística, producción, diseño, montaje, operación técnica, seguridad, atención al público y más.

Por otro lado, el director de Brilla Entretenimiento, Carlos Pinzón, expresó que: “los asistentes podrán disfrutar de más de 22 espacios donde vivirán desde los sueños de la niñez hasta algunas de sus pesadillas. Sumado a esto, habrá novedades como atracciones y una pista de patinaje sobre hielo que permitirá ofrecer a quienes asistan una experiencia inmersiva de hasta 3 horas llenas de recuerdos, felicidad y todas las emociones que el mundo de los sueños puede ofrecer”. Además de esto, este festival contará con aliados que permitirán que los visitantes vivan las mejores experiencias.

Le puede interesar: Cierre de inscripciones deja más de 1.600 comercios buscando apoyo por obras en Bogotá

¿Qué ofrecen los aliados?

Entre los aliados está Nu, entidad financiera, quienes ofrecen una preventa exclusiva con beneficios como 30% de descuento y acceso Fast Pass para disfrutar sin filas. Así lo manifestó la entidad: “en Nu entendemos que la libertad también significa elegir cómo vivir el tiempo en familia y celebrar una Navidad llena de luz y creatividad para crear recuerdos inolvidables.”

Un dato importante, son las recomendaciones generales que brinda el festival:

El horario es de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. (último ingreso, 10:30 p.m.).

Uso de ropa cómoda y abrigada.

Los menores de dos años entran gratis.

Se permiten mascotas en el evento.

Las boletas estarán disponibles a la preventa Nu a partir del lunes 27 de octubre en la plataforma Fever y Tu Boleta.

Este show se ha convertido en una tradición para los bogotanos y visitantes de la ciudad durante la época navideña y de Año Nuevo. De igual manera, se destaca que el objetivo del Festival Brilla, siempre ha sido generar conciencia sobre el cuidado y la unidad con todo nuestro entorno.

Otras noticias: Monster Truck Recargado 2025 llega a Bogotá con adrenalina y emoción en el Movistar Arena